El mensaje de Lisandra Silva tras protestas en Cuba: «Mi pueblo está muriendo de hambre» Luego de que se conocieran las inesperadas protestas en Cuba, Lisandra Silva compartió un emotivo mensaje sobre esta situación.

Hace unos días que comenzaron una serie de protestas en Cuba a raíz de la situación social y sanitaria que existe en el país. Es por lo mismo que varias figuras han salido a dar su opinión a través de redes sociales, siendo una de estas Lisandra Silva, quien es oriunda del país caribeño.

Por lo mismo que a través de sus historias en Instagram, la ex chica reality compartió un sentido mensaje en relación a estas protestas. «mi pueblo está muriendo de hambre, enfermedad y opresión ¡Eso no es nuevo! ¡Está pasando hace más de 60 años! ¡Pero ahora se sabe!» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Lisandra aseguró que su pueblo «ahora está alzando la voz. Ahora mi pueblo está en las calles. Ahora con el internet se está haciendo viral».

Finalmente la chiquilla compartió otro mensaje de apoyo en el que comentó: «No tienen armas, no tienen ni palos, ni piedras, no tienen ni carteles, porque no hay papel, ¡Pero tienen voz!».

Posteriormente Lisandra compartió una publicación en la que subió una serie de registros y videos de lo que han sido las manifestaciones de estos días, haciendo un llamado de ayuda para su país.

«Los líderes Cubanos no han sido elegidos por el pueblo, en Cuba existe una dictadura, tienen a mi pueblo muriendo de hambre, enfermos y viviendo en la pobreza mientas los líderes tienen casas, Autos, yates y la barriga bien llena!» es parte de lo que escribió la pareja de Raúl Peralta.

