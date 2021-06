Paola Troncoso contó el especial regalo que le hizo Paty Cofré para que la «recuerde» A través de su cuenta de Instagram, Paola Troncoso se refirió a la linda amistad que mantiene con Paty Cofré hace más de 20 años.

Por estos días podemos ver a Paola Troncoso y Paty Cofré participar juntas en el programa de humor de Mega ‘Mi Barrio’, donde hacen de madre e hija. Pero en la realidad las actrices también tienen una relación muy cercana, pues son muy amigas.

Resulta que ambas se conocen hace más de 20 años gracias al mundo de la actuación. Con el paso del tiempo las chiquillas se convirtieron en grandes amigas, tanto así que la ex vedette incluso le regaló uno de sus bienes más preciados para que la recordara.

Así fue como lo contó la propia Paola Troncoso a través de su cuenta de Instagram, donde compartió unas bellas fotitos junto a Paty, además de relatar la historia de su extensa amistad.

La historia de Paola Troncoso y Paty Cofré

«Ella es mi amiga, mi madre en esta carrera, mi compañera. Nos conocimos hace 24 años en canal 13 y desde ese momento se convirtió en mi amiga más sincera» comenzó relatando la actriz de ‘Mi Barrio’.

Siguiendo por esta línea, Paola agregó: «Ella se alegra de verdad de mis aciertos, me apoya cuando me siento insegura, y me acompaña en mis penas, me demuestra siempre su alegría al verme disfrutar actuando, se preocupa por mí, por mi salud, por mi familia. Me hizo un regalo tan valioso para mí como no pueden imaginar».

«Un día me estaba esperando en el camarín y me dice: “Paolita le quiero hacer un regalo”… Yo notaba que estaba nerviosa y que algo escondía en sus manos detrás de ella» escribió.

Junto con esto Paola relató que Paty «me dice: ‘Cuando yo trabajaba en las revistas me hice un vestido que fue mi favorito por muchos años, y hoy se lo quiero regalar a usted para que cuando yo no esté me recuerde y sepa siempre cuánto la quiero y la admiro’».

«Esas palabras me emocionaron tanto y ahora al recordarlas me vuelvo a emocionar» escribió en su cuenta de Instagram para luego dedicarle una emotiva dedicatoria a su querida amiga.

«Te quiero y te admiro mucho Patita, eres un ejemplo para mi en muchos sentidos y espero al igual que tú llegar a tu edad con la fuerza y alegría para seguir disfrutando actuar como tú lo haces. ❤️❤️❤️. Gracias por todo mi viejita linda!!!. El amor se demuestra en vida y no cuando ya es demasiado tarde para hacer el tiempo atrás. Nunca olvidemos eso!!!!».