Pamela Díaz tras despido de Karim Butte: «¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Julio César» Luego de que se conociera la desvinculación de Karim Butte de CHV tras participar de una fiesta, Pamela Díaz no se mostró muy de acuerdo.

La semana pasada se dio a conocer que el periodista Karim Butte fue detenido tras participar junto a otras 22 personas en una fiesta clandestina en Lo Barnechea. A raíz de esta situación desde CHV anunciaron la decisión de desvincularlo.

«El propio Karim expresó al canal su comprensión respecto de la imposibilidad de seguir representando a CHV Noticias en pantalla. Concordamos en que la consistencia es un pilar fundamental de la credibilidad de nuestro canal y de nuestro departamento de prensa» señalaron en un comunicado.

Obviamente que el despido del ahora ex lector de noticias se convirtió en tema obligatorio en varios programas, por lo mismo que en ‘Me Late Prime’ no se quedaron ausentes. Espacio donde Pamela Díaz aseguró que no se encuentra muy de acuerdo con la decisión del canal.

«¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho Julio César, o Julián Elfenbein, o Jean Philippe?, ¿los hubieran echado?» preguntó la Fiera mientras sus compañeros de panel se referían a la situación de Karim Butte.

Por su parte Andrés Caniulef señaló que: «Era la única forma de salvar esta situación. Es lamentable, nadie quiere desearle estar desempleado a nadie, pero él como conductor de noticias ya no podía seguir».

Mientras que Daniel Fuenzalida indicó que una situación menos drástica habría sido «reubicarlo». Frente a esto el periodista contestó que: «Hubiese sido poco honesto. Fue decisión del canal desvincularlo, pero también hubo una conversación con él y ambos estuvieron de acuerdo en que no había otra forma».

Pamela contó como era Karim fuera de pantalla

Junto con esto Pamela Díaz dudó el comunicado que aseguraba que ambas partes estaban de acuerdo con su salida del canal. «No le quedó otra no más. Ninguno quiere perder su pega sabiendo que no hay ninguna puerta abierta en otro canal y las cosas no están tan simples como antes, que uno decía ‘ya, ok, no tengo pega, pero puedo hacer otras cosas’».

De todas formas, Andrés Caniulef le señaló: «Cualquier conductor de un departamento de prensa de un canal representa la editorial del canal. Por lo tanto tiene sobre sí un peso que es distinto al de cualquier otro trabajador dentro de una estación televisiva».

Por otro lado, el panel completo estuvo de acuerdo en que era un buen profesional. Mientras que Pamela recordó: «Es simpático, es callado. Yo he carreteado un par de veces con él» y agregó: «Es un gallo prendido, le gustan las chiquillas, es bien querido por las chiquillas».

«Me sorprende que Karim sea como dice Pamela, bueno para la juerga, las chiquillas, prendido. ¿Nadie le decía en el carrete así como ‘Karim, baja un poco los decibeles o baja un poco la intensidad?’» consultó Sergio Rojas.

A lo que Caniulef señaló: «Sí, yo sé que sí, sus compañeros de trabajo más de alguna vez le dijeron que se cuidara».