«Me faltó tiempo contigo»: Diana Bolocco recordó a su hermano fallecido con emotivo mensaje A través de su cuenta de Instagram, Diana Bolocco compartió un registro de su hermano para recordarlo en lo que sería su cumpleaños.

Durante este jueves, Diana Bolocco compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el cual recordó a su hermano Rodrigo, quien lamentablemente falleció en un accidente de tránsito cuando la animadora tenía solamente 8 años.

A través de su cuenta de Instagram, el rostro de Mega publicó una foto desconocida de su hermano, además de escribirle unas bellas palabras en el que habría sido su cumpleaños.

«Hoy, seguro tienes una fiesta en el cielo. Repleta de ángeles. Porque es imposible no amarte al conocerte» comenzó escribiendo Diana para acompañar la postal.

Siguiendo por esta línea agregó: «Seguro tienes varios corazones rotos y muchos otros amigos íntimos. A mí me faltó tiempo contigo aquí en la tierra, pero espero que, en algún momento y en alguna otra dimensión, nos pongamos al día».

«Yo no tendré que contarte nada, porque siento que me acompañas a cada momento aunque no pueda verte, pero yo escucharé feliz todas tus aventuras. Feliz cumpleaños hermanito querido» cerró Diana el mensaje que rápidamente recibió todo el cariño por parte de sus seguidores.

Diana Bolocco recordó el accidente

Hace algunos meses, Diana estuvo invitada al programa de Martín Cárcamo ‘De tú a tú’, donde se refirió a la muerte de su hermano a los 24 años y cómo se enteró, considerando que es la menor de la conocida familia.

«Yo lo conocí 8 años, yo tenía 8 años cuando él se murió, y tengo recuerdos muy grabados en mi cabeza de ciertos episodios. Mi hermano era muy especial, un tipo luminoso, muy luminosos» comenzó relatando la animadora del ‘Mucho Gusto’.

«Él se murió en un accidente de auto, estábamos de vacaciones porque fue el 6 de enero del 86 en el departamento que mis papás tienen en Reñaca, y estábamos celebrando que mi hermano mayor Juan Pablo lo habían contratado en un banco, era su primer trabajo, venía saliendo de la universidad, él tenía 25, y estaba Juan Pablo y Rodrigo con amigos, y se iban a celebrar a Marbella la contratación de Juan Pablo en su primer trabajo» confesó Diana.