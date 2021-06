José Antonio Neme y Karol Cariola tuvieron un tenso encuentro por debate sobre las AFP Durante la emisión de 'Mucho Gusto', la diputada sostuvo una discusión con el animador José Antonio Neme, a raíz de los fondos de pensiones.

Fue durante el capítulo de esta mañana en ‘Mucho Gusto’, que la diputada Karol Cariola tuvo un tenso debate con el animador del espacio, José Antonio Neme. Y es que a raíz de los diversos anuncios sobre los retiros de las AFP, el conductor no estuvo muy de acuerdo con las palabras de la parlamentaria.

Según la información que entrega La Cuarta, todo comenzó con las declaraciones que entregó la militante del PC. «Este debate no es nuevo. Se han presentado distintas iniciativas. Sin embargo tenemos un problema muy determinante: hay un sector que quiere mantener el sistema de la AFP, de capitalización individual y de lucro», señaló Cariola.

Dichos que al parecer, no fueron del gusto del animador. Quien la interrumpió para decirle lo siguiente: «Pero diputada, si el diputado Alessandri está proponiendo retirar la totalidad de los fondos».

«Tú y yo sabemos que la motivación no es acabar con la AFP. De hecho, a mí me sorprende la definición que está tomando la UDI (…) yo quiero decirlo en palabras simples: acá durante mucho tiempo las AFP han lucrado con los recursos de los trabajadores…», aseguró la parlamentaria frente a los dichos de José Antonio Neme.

El debate entre José Antonio Neme y Karol Cariola

Frente a las palabras de la diputada, el animador no se detuvo al momento de interrumpirla de nuevo. «Diputada, un segundo, a mí me parece que es una súper falta de respeto toda este debate que estamos teniendo acá. Me parece que la gente que está en la calle comentando con el temor de la nacionalización, de la expropiación… Yo no sé si es verdad o no, si usted miente o no, o lo hace el diputado Alessandri, pero me parece que no hay claridad o un debate franco. Porque la pregunta que se hacen las personas es ‘primero, las AFP me pagan una miseria y tengo miedo que venga el señor Estado y haga una caja pagadora y terminen mis fondos enterrados en un maletín’ ».

Y si bien la parlamentaria no puedo responder de inmediato, a raíz de una entrevista a Pamela Jiles, Karol Cariola retomó el debate cuando se terminó el despacho.

«José Antonio, mira, a mí me gustaría poder terminar la idea que denante no pude terminar. Me hicieron una pregunta y después me dijeron que era una falta de respeto lo que estaba respondiendo», señaló la diputada.

A lo que Neme le contestó «no, no, perdón. No es una falta de respeto lo que usted está respondiendo. Lo que yo dije era que me parece que toda esta especulación ciudadana, sobre si los fondos los van a estatizar, los van a expropiar o se los van a quitar… ese temor me parece que es como jugar con los miedos de la ciudadanía. Genera mucha angustia».

«Yo estoy de acuerdo con eso José Antonio. Y por lo mismo es que durante mucho tiempo hemos habido personas dentro del parlamento que hemos venido planteado propuestas. Hay propuestas súper concretas respecto de cómo generar un cambio en el sistema de pensiones. Tenemos que tener una cuerdo nacional, porque acá un sector no va a imponerle a otro sector. Hoy, lo bueno es que tenemos un acuerdo, y es que el sistema fracasó», concluyó la militante del PC.