«Cierre el or…» Yamila Reyna sin filtro contra seguidora que criticó defensa a su pololo Luego de compartir un mensaje defendiendo a su amorcito, una seguidora le dejó un particular mensaje a Yamila Reyna que la picó.

Como te hemos contado, en los últimos días Yamila Reyna ha estado en la noticia, luego de que su pololo, el arquero Diego Sánchez, fuera detenido por conducir en estado de ebriedad en medio del toque de queda y mientras se devolvía de un cumpleaños.

En este contexto la chiquilla se había mantenido en silencio por varios días, pero finalmente decidió referirse a esta situación a través de sus historias de Instagram, donde escribió: «El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra», junto con agregar: «Siempre te voy a apoyar, Diego Sánchez».

A raíz de esto, Yamila comenzó a recibir todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores, algunos que entendieron su apoyo, mientras que otros la criticaron por defender un tema tan delicado. Pero al parecer una seguidora la indignó mucho más.

Resulta que esta usuaria le escribió en Instagram: «Te regala un anillo y estaba casado, lo pillan ebrio y te regala una copa. Lo que empieza mal termina mal… Lo dio por experiencia propia. Solita más bonita. Sigo esta historia desde el principio y cada vez es más turbia. No aclaren que oscurece».

Es frente a esto que Yamila no dudó en contestarle indignada y sin ningún filtro: «Cierre el horto que nadie pidió tu opinión no hable de nadie sin saber la verdad».

Yamila indignada con ‘Me Late’

Pero al parecer esta no es la única razón por la que la actriz che no lo está pasando muy bien, ya que no le habría gustado nada que en el programa ‘Me Late’ hablaran de su supuesta reacción frente al accidente.

Ya que en el espacio de farándula aseguraron que Yamila «primero estaba entre llorando y preocupada, porque pensaba que podía haber ocurrido algo grave. Cuando ya se percata cómo es la situación, las palabras eran: ¡Este pelotudo!», además se señalar que había retrasado todo el plan del programa que está grabando.

Por lo mismo que la argentina escribió una historia en Instagram: «Toda la información que se vierta sobre mí o mi pareja en el programa de @melatetv, de @exhuevo (Daniel Fuenzalida), es completamente falsa» y agregó que «Es periodismo de mentira para poder venderle información al público».