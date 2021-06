José Antonio Neme se fue con todo contra perlas de carretes en Zapallar que no han pagado multas Tras conocerse le no pago de las multas por las fiestas clandestinas, José Antonio Neme no dudó en criticar duramente esta situación.

Recientemente te contamos sobre la indignación nacional que generó la revelación de que los sumariados por las fiestas masivas en Zapallar aún no han pagado las multas. Es en este contexto que José Antonio Neme no dudó en dar su opinión frente a lo ocurrido. Pues mientras discutían el tema en ‘Mucho Gusto’, el periodista no dudó en lanzar: «Como tantas fiestas que se han hecho en los balnearios del país, tirón de oreja para ellos, ¡irresponsables de porquería! porque mientras nosotros llamamos a quedarse en su casa, otros están celebrando». «Aquí comienza la indignación (…) Somos un país contradictorio. Hicimos el tremendo escándalo, entró la cámara, investigando quién prestó la casa en Cachagua, viendo a los escondidos en los baños (…) Se arma todo un circo mediático y después nadie paga nada» afirmó Neme sobre los pastelitos que no han pagado las multas. Neme indignado por el show mediático Junto con esto, el conductor afirmó: «Perdonen que cambie el tono (…) Si le van a hacer un perdonazo a los ricos de Zapallar y de Cachagua, díganlo. No hagan el show de ir a fiscalizar, sacar imágenes, mandarlas a los medios para decir que estamos haciendo algo». Es en este contexto que Neme señaló que incluso prefería que a estas personas se les hubiera dado una multa «piola», en vez de que se lleve a cabo una escena tan «mediática» y que al final no termine en nada. «Prefiero eso a que tengamos una discusión vacía sobre quién debe pagar multas o si hay privilegios o no, y después de unos meses nos demos cuenta todos de que todo fue una mentira» señaló. Finalmente Neme indicó que: «Cuando tú haces una fiesta, cuando tú incumples una norma sanitaria en estas características, lo que estás violando, lo que estás transgrediendo, no es solamente la ley (…) sino la vida en comunidad».