‘Buenos días a todos’ en alza: Nuevamente quedó en el segundo lugar de rating Finalmente 'Buenos días a todos' entró a la pelea por el rating y de nuevo superó a su competencia 'Mucho Gusto' en sintonía.

En los últimos meses ‘Contigo en la mañana’ se ha convertido en el ganador indiscutido de los matinales, por lo que la pelea se ha trasladado al segundo lugar. Y tras varias semanas, finalmente ‘Buenos días a todos’ consiguió derrotar al ‘Mucho Gusto’.

Pues de acuerdo a lo reportado por el portal EnCancha, el espacio de TVN consiguió la jornada de este lunes entre las 08:00 y 13:00 horas, un rating online de 5,5 puntos. Mientras que en tercer lugar se lo quedó ‘Mucho Gusto’ con 5,4 unidades, mientras que ‘Bienvenidos’ terminó en último lugar con 4,4 unidades.

Hay que mencionar que en en esa oportunidad, en el ‘Buenos días a todos’ emitieron una entrevista con el hijo y hermano del profesor Nibaldo Villegas, quienes denunciaron que Johanna Hernández estaba cobrando su IFE desde la cárcel, dejando a la familia sin ningún tipo de ayuda económica.

Pero esto no es todo, sino que en el matinal están tomando ideas de ‘Contigo en la mañana’, ya que gran parte del programa se dedicó a tocar temas de la actualidad, como la polémica con el Pase de Movilidad y la cuarentena, además del asesinato de la joven detective de la PDI.

Los nuevos conductores del ‘Buenos días a todos’

Hay que mencionar que el ‘Buenos días a todos’ comenzó a subir en el rating luego de la llegada de Gonzalo Ramírez y Carola Escobar al espacio, quienes se sumaron a María Luisa Godoy. Pero al parecer esta decisión no habría estado exenta de polémicas.

Resulta que en su programa online ‘Cómplices’, Ignacio Gutiérrez se refirió a la llegada de los periodistas, asegurando que originalmente no era Escobar la que animaría el espacio, sino que Carla Zunino, quien no se habría tomado muy bien el reemplazo.

«El domingo en la noche yo me entero que no es Carla Zunino, que es Carola Escobar, y no me quisieron decir por mucho tiempo. La Carla estaba indignada, eso es verdad. Mentira que dicen que la Carla se lo tomó con humor. La Carla estaba súper enchuchá» señaló sobre los cambios en el ‘Buenos días a todos’.

Mientras que la periodista Paula Escobar también comentó que fue una sorpresa el cambio. «Todos pensaban que era Carla Zunino y de un día para otro anuncia a Carola Escobar. Y claro, a Carla Zunino no le gustó. Y Carola Escobar, por otro lado, no quería mucho el matinal. Palabras textuales de lo que yo reporteé».