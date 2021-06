La suertecita: Tortolitos dieron una entrevista y terminaron detenidos por clonación de tarjetas Esta pareja dio una entrevista sobre las marejadas, pero los cacharon como miembros de una peligrosa banda criminal y fueron detenidos.

La idea que siempre se ha visto en series y películas es que los prófugos de la ley mantengan un perfil bajo para evitar que sean pillados por la policía. Pero al parecer nadie les dijo esto a la pareja que no se les ocurrió una mejor idea que dar una entrevista en TV.

Resulta que a partir de las fuertes marejadas que ocurrieron la semana pasada, desde Meganoticias llegaron hasta Viña del Mar para entrevistar a quienes observaban este fenómeno. Sin saber que era la líder de una banda criminal, se acercaron a una mujer para saber su opinión.

«Yo soy brasileña. Me encantan (las olas), y no hablo muy bien. No se ven así (en Brasil), y me encantan las marejadas de acá, por eso yo estoy haciendo un video» comentó la mujer un tanto nerviosa, mientras que su pareja la llamaba a pocos metros para que terminara la conversación.

Estos perlas se trataban de ni más ni menos que de Eloides de Oliveira Pereira (34) y Eutamir Soares de Almeida (37), quienes de acuerdo a lo reportado por La Cuarta, se tratan de los miembros de una de las bandas criminales más buscadas en Chilito.

La detención de la pareja

Fue gracias a la pequeña aparición que tuvo la pareja en el espacio de Mega que lograron dar con el paradero de esta pareja, quienes eran buscados por estafas con tarjetas clonadas que afectaron a más de 170 personas. Es por lo mismo que tras verlos en tv el OS9 partió hasta Valparaíso.

«Se logró la detención inmediata, así también los allanamientos e incautación de evidencia de suma importancia, porque en esta evidencia que recién está analizándose se está logrando aclarar una serie de delitos que estaban siendo cometidos y denunciados aproximadamente hace un año» señaló la teniente Javiera García a Meganoticias.

Frente a la pareja detenida, aseguró que «es, sin duda, la organización criminal más compleja que se ha logrado desarticular durante los últimos dos años. Ellos eran especialistas ante la comisión de delitos, como sabotaje informático. Estamos hablando de una banda de vanguardia frente a los parámetros comparativos con el mundo delictual».

«Llegaban a todos los tipos de comunicación que han aumentado durante la pandemia: redes sociales, todas las transferencias electrónicas y así también suplantando las páginas oficiales de entidades bancarias» indicó.