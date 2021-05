Votante no encontró al candidato en la papeleta y dejó mensaje indignado Fueron cuatro papeletas con cientos de nombres, así que no sorprende que el votante se haya aburrido de leer a los candidatos al votar.

No hay duda que de una de las cosas que más se conversó antes y durante las elecciones de este fin de semana, fue la cantidad de votos a emitir y el número de papeletas.

En especial, la papeleta dedicada a los constituyentes era particularmente larga, por lo que el papel que se utilizó salía de las proporciones comunes. Y es que fueron cientos los que querían ser parte de la redacción de la nueva Constitución, entre ellos, algunos famosillos.

La situación sacó muchas reacciones y memes en redes sociales. Y algunos, demostraron lo eterno de la votación de constituyentes en las mimas urnas. Eso fue lo que pasó en la región de Valparaíso.

El votante de Santa María dejó un inédito mensaje para los vocales de mesa, justamente escrito en su papeleta de votación luego de no encontrar a su candidato. «Me aburrí de buscar al weón. No lo encontré», escribió el votante en lápiz pasta.

#SANTAMARÍA votante no encontró por quien votar y se aburrió – Vía @agroarancibia pic.twitter.com/4M85H6XAUR — EA Informaciones – Emergencia Aconcagua (@emergenciaacon) May 16, 2021



Obviamente, luego de que los vocales leyeran el mensaje, el voto quedó nulo, es por eso que generó muchas reacciones en redes sociales. Mientras uno se rieron de la situación , otros también criticaron la poca responsabilidad del votante a la hora de ejercer su deber cívico.

Se nota que nunca se informó y dejó este trámite para última hora lamentable que haya gente así. — Francisco Aravena A. (@Francis44151028) May 17, 2021

Chistoso …pero triste — andrekdizkordow (@andrekdizkordow) May 17, 2021

Tras el largo fin de semana, ya se pueden saber varios de los resultados de las inéditas elecciones para concejales, gobernadores regionales, alcaldes y los ya mencionados constituyentes, quienes formarán parte de la redacción de la nueva Carta Magna de nuestro país. Todo por medio de la página del Servicio Electoral.