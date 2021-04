¿Será verdad?: Tiktoker aseguró que Gala Caldirola le puso los cuernos a Mauricio Isla Un usuario de Tiktok contó la firme, y asegura que Gala Caldirola le habría sido infiel a Mauricio Isla. Incluso, la modelo lo bloqueó.

Con la llegada de la pandemia y las cuarentenas, han sido miles los chilenos que han descargado Tiktok para pasar el aburrimiento. Sin embargo, tal como cualquier red social, también son varios los cahuines que se ventilan a través de esta aplicación. Así es como un tiktoker acusó que la mismísima Gala Caldirola le habría sido infiel a su marido, Mauricio Isla. Todo, a través de un video que publicó en su cuenta.

Según la información que recoge La Cuarta, todo comenzó así. Un usuario de Tik Tok, llamado Diego Espinoza (@espinoza_diego), contó toda la historia de como Gala Caldirola lo bloqueó en Instagram. Esto, luego de que el chiquillo comentara en una foto de la modelo que estaba engañando a su, en ese entonces, pololo.

«Si te ha bloqueado una celebridad, ¿quién era y por qué te bloqueo?», así comienza el video de este muchacho. En donde, al igual que muchos usuarios, se realiza una desafío de la aplicación para contar algún cahuín de un famosillo.

«Estoy feliz porque por fin tengo una historia que contar». Con esta frase, nuestro amigo Diego destapó la olla y lo dijo todo.

La supuesta infidelidad de Gala Caldirola

«A mi me bloqueó Gala Caldirola. Esto fue como a fines del 2016. Diciembre del 2016, todavía están pololeando (con Mauricio Isla). Yo estaba con unos amigos a las 4 de la mañana, afuera de un casino. Entonces, miro a la escalera, arriba, y dije ‘uh, esa es la Gala’. Está con otro hombre que no es el ‘Huaso'». Así es como inicia el relato de este chiquillo, que si bien se remonta hace varios años atrás, no dejó indiferente los usuarios de la aplicación. Pues el video ya tiene más de 45 mil visitas en la red social.

Sin embargo, la historia no termina ahí. «Filo, estaba con weón más alto, dándose unos besos. Al día siguiente veo, y Gala sube esta foto (una postal junto con Mauricio Isla). Y filo como buen chileno defendiendo al ídolo le comenté: ‘que wea, igua te lo estabai cagando anoche en Viña’. Y así, me bloqueó», relató el muchacho.

Con respecto a este video viral, ni la modelo Gala Caldirola ni Mauricio Isla se han referido a los hechos. Y tal parece, ya han superado cualquier mal entendido por allá en 2016. Y es que la parejita ya está casada y tienen una pequeña hija en común.