«Soy humilde»: Adriana Barrientos asegura que no tiene para costear el maquillaje de Coté López Dentro su polémica aparición en Zona de Estrellas, Adriana Barrientos disparó en contra de Coté López y el precio de su línea de maquillaje.

Polémica como siempre, Adriana Barrientos no deja pasar las oportunidades para disparar en contra de sus enemigas. Ahora, fue el turno de irse en contra la mismísima Coté López, quien por estos días anda contenta con el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje.

De hecho, fue a raíz de este mismo tema que la ‘Leona’ no se quedó callada. Según la información que recoge Alfombra Roja, todo ocurrió luego de que la chiquilla estuviera como panelista invitada en Zona de Estrellas. Mismo programa en donde Joche Bibbó se pegó una pataleta por su participación. Y es que la ex chica reality tiene drama con varios rostros de farandulandia.

Fue luego de que el conductor del espacio, Mario Velasco, le preguntara sobre los cosméticos de Coté López, que Adriana Barrientos no se aguantó y disparó con todo.

«Pero por qué a mí me tocan este tipo de preguntas?. Toda la pauta rápida para llegar aquí. ¿Cómo le ha ido a Luis Jiménez con su contrato en Europa…? Ah, no, verdad que no juega en Europa. Perdón», comentó en primer lugar la morena. Recordemos, que la ‘Leona’ fue pareja del futbolista, antes de que él se casara con la rubia.

La nueva humildad de Adriana Barrientos

Insistiendo, Velasco volvió a preguntarle por el maquillaje de Coté. Y ahí fue cuando la actual candidata para constituyente ironizó sobre su presupuesto y el precio de los productos.

«Yo soy una persona muy humilde, no tengo acceso a ese tipo de productos. Yo no tengo acceso a las cosas de Coté López. No hay presupuesto», bromeó la chiquilla.

Sin embargo no se detuvo ahí, sino que aseguró que solo puede costearse el nuevo perfume de Cecilia Bolocco, el cual tiene un valor de $24.500.

«Solo me alcanza a mí para el de Cecilia Bolocco, mira que pena, el de la Miss Universo nada más. Mira qué pena que ande en mi cartera con el perfume de Cecilia Bolocco. Me encanta. Veinticinco lucas, en varias cuotas sí, doce cuotas precio contado», terminó por bromear Adriana Barrientos.

Cabe destacar, que el día de ayer la modelo subió un video llorando a redes sociales, luego del duro encontrón que tuvo con Joche Bibbó tras su participación en el programa.