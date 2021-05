«Creí que ese era un remedio»: Caniulef habló de su complejo paso por las drogas Con Cristián de la Fuente, Andrés Caniulef contó sus duros momentos fuera de la TV, donde se internó en un centro de rehabilitación.

En el programa de internet ‘Velvet al Desayuno’, fue invitado el periodista y panelista de ‘Me Late’, Andrés Caniulef.

Junto a Cristián de la Fuente, el chiquillo conversó sobre su sexualidad que lo mantuvo muy mal durante mucho tiempo, ya que terminó en las drogas y en el alcohol.

«Las bases no estuvieron siempre sólidas. El tema de ser gay y tenerlo siempre muy guardado, muy privado, es una cosa que te empieza a carcomer. El no poder enfrentarlo con tu familia de manera clara y abierta», dijo Caniulef, según declaraciones recogidas por Glamorama.

Además señaló que «tener esta visibilidad, sentirse tan expuesto o que todo el mundo crea que sabe de ti. Yo quise saldar toda esa deuda de un momento a otro sin tener el resguardo de estar lo suficientemente preparado, mi familia estar suficientemente preparada, haber tenido una conversación previa».

El día en que Caniulef salió del closet

Fue en 2016 durante el extinto programa de farándula ‘SQP’, cuando en una situación durante un juego realizado por la Botota Fox donde Andrés Caniulef confesó ser homosexual.

«No, no fue una encerrona, La Botota Fox quiso hacerlo de manera divertida, quizás no dimensionó lo que significaba en ese minuto, lo quiero creer así», afirmó el periodista.

Tras la pregunta de la pregunta de la transformista Caniulef se sintió «entre la espada y la pared y no podía no contestar la verdad. No podía mentir más. Era la forma de decir ‘ya, tengo que hacerlo».

Las drogas y el alcohol

Fue tanta la repercusión mediática que Andrés Caniulef le empezó a pasar la cuenta, ya que su vida amorosa también estaba en juego.

«Ahí me empecé a sentir cada vez más vulnerable y eso, el tratar de seguir en pantalla haciéndome el fuerte, aparentar que está todo bien, cuando mi vida empezaba a desmoronarse una a una atrás mío, es lo que me empezó a hacer flaquear», aseguró.

Tras eso, el periodista buscó refugio «lamentablemente en las drogas y creí que ese era un remedio para lo que estaba viviendo. Lamentablemente ese remedio fue peor que la enfermedad y siempre lo va hacer».

Afortunadamente el panorama es favorable y hoy Caniulef esta completamente rehabilitado.

«Me gustaría escribir la experiencia de la comunidad terapéutica y decir ¿por qué creo en esa opción de rehabilitación? Es importante entregar ese mensaje, compartirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible», explicó.