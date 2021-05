¿Será su pinche?: María José Quintanilla sorprendió en Instagram con una misteriosa fotito A través de su cuenta de Instagram, María José Quintanilla subió una sospecha foto con quien podría ser el amorcito que mantiene oculto.

Hace un par de meses atrás, nos enteramos por la misma María José Quintanilla que estaba saliendo con alguien. Siendo muy hermética con su relación, la chiquilla aún no da luces de quien podría ser este misterioso galán. Si no que ha preferido mantener su amorcito en secreto y buen guardado.

Sin embargo, puede que ayer hayamos tenido el primer vistazo de este personaje incógnito. Y es que la cantante decidió subir a su cuenta de Instagram una sospechosa fotito. Perfil en donde la siguen más de 1.4 millones de personas.

«En el día del kinesiólogo! Abrazando al más mejor», escribió María José Quintanilla en la postal. A la que también añadió en más pequeño: «Y el más guapo…». Frase que dejó la puerta abierta para especular quien sería este hombre misterioso.

Tal parece, la Coté no nos quiso mostrar demasiado. Ya que si bien se le ve abrazando a un oculto chiquillo, el ángulo de la imagen no deja ver mucho más. De hecho, solamente podemos mirar el hombro de este personaje y una pequeña parte de su rostro, mientras que la cantante sonríe pero feliz de la vida.

El nuevo amor de María José Quintanilla

Desde que la chiquilla confirmó su relación en marzo de este año, nos dejó bien clarito que no quería andar gritando a viva voz de quien se trata. De hecho, en conversación con el medio Tiempo X, la artista dijo lo siguiente: «Que una persona confirme si está en pareja, no quiere decir que abra las ventanas a su vida privada. Tengo una vida personal muy bonita y la he mantenido así».

Así que por el momento, tendremos que conformarnos con ver a María José Quintanilla por las pantallas de Mega. Pero sin saber aún el nombre de su amorcito secreto, quien podría ser un kinesiólogo.