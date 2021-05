«Por lo menos yo tengo casa, mugriento»: Los mensajes de Adriana que detonaron la ira de Joche En 'Zona de Estrellas', Joche se refirió a su ausencia del programa acusando malos tratos por parte de Adriana Barrientos. Ella se defendió.

La noche de este martes, Joche Bibbó rompió el silencio tras la polémica visita de Adriana Barrientos a ‘Zona de Estrellas’.

Resulta que el chiquillo no se presentó al espacio de farándula de Zona Latina, al enterarse de que la ‘Leona’ estaría ahí.

Según explicaron fuentes del canal a Mira lo que Hizo, Joche incluso habría hasta amenazado con irse del espacio.

Sin embargo, el muchacho reapareció este martes y al inicio del programa confirmó los hechos y explicó la razón de estos.

«Primero que todo, yo no conozco a Adriana Barrientos, en el sentido de que nunca me he comunicado, nunca he compartido con ella», comenzó el chiquillo.

Agregó que Adriana «así de la nada una vez me llamó y me empezó a putear, a decir cosas. En las redes sociales empezó a decir cosas de mí con esta muchacha que era la que había salido con Lucho Jara, que había estado con una escort (Naty Chilena)».

«Después ella salió hablando mal de mí, diciendo que si tenía el pi… corto o el pi… largo. Decía que yo no tenía dónde vivir, que vivía prácticamente prestado en la casa de la gente. Un montón de mentiras muy estrambóticas», destacó el argentino.

Los mensajes de Adriana a Joche

Luego de eso, Joche reveló unos supuestos mensajes que le habría mandado furiosa Adriana Barrientos, quien lo acusa de haber sido el responsable de haberla bajado de un evento.

«Una persona que me pone que yo le tenía que dar la plata de mi evento a ella o le tenía que pagar algo que yo no tenía nada que ver… me pone ‘por lo menos yo tengo casa, mugriento. No sé tú. ¿Dónde te lo gastaste todo? ¿en drogas?”. Si me gasté la plata en drogas es problema mío y si no tengo casa también es problema mío, Adriana. Y si tengo el pi… chico como andas diciendo por ahí, ¿cuál es el problema?», expresó.

Sin embargo, los dichos de Joche causarían repercusión inmediata, ya que Adriana Barrientos respondió a través de redes sociales y confirmó lo ocurrido.

«Lo traté efectivamente de eso porque me bajo del evento de Iquique, época donde yo estaba pasando por un tumor en la garganta. Él burlándose me bajo. La conversación si gustan se las hago llegar al canal. Referente a la entrevista de Natty Chilena, nunca se habló de Joshe. Está mintiendo», dijo Adriana.