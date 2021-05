¿Murió la flor?: aseguran que María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela habrían terminado Dicen por ahí que el amor se habría acabado entre una de las parejas más queridas de Farandulandia, Maria Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela.

Un tremendo cahuín anda circulando por Farandulandia. Y es que las malas lenguas dicen por ahí, que murió la flor entre Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna.

Según la información que recoge La Cuarta, este notición lo entregó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez. Quien durante el último capítulo de Zona de Estrellas, soltó la bomba.

«La exclusiva que les tengo no es una buena noticia, lamentablemente las relaciones de pareja se terminan y hace por lo menos cuatro meses Gonzalo Valenzuela está separado de María Gracia Omegna, su pareja de más de dos años», partió confesando la panelista.

«Tengo entendido que se separaron producto de la convivencia en la pandemia, venían con problemas hace tiempo, diferencias en la forma de vivir. Ella lo quiere mucho, está muy enamorada y no está pasando por un buen estado de ánimo y la tiene súper afectada la separación,. Para ella es un momento complicado, tienen una guagua», agregó también la periodista.

El supuesto quiebre entre María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela

Quien cuestionó los dichos de Gutiérrez fue el compañero de programa, Vasco Moulian. Y es que según su parecer, no debería dar estas noticias sin antes confirmar con los implicados.

«Me parece, no es irresponsable la palabra, si es que tú no le preguntaste a Gonzalo, no le preguntaste a la niña Omegna, si no les preguntaste a ellos, ¿cómo puedes aseverar algo así?», disparó el actor. «Yo con todo el cariño que les tengo, aquí me pasan cosas personales y las tengo que reconocer. Yo con Gonzalo Valenzuela lo fui a ver al estreno de su obra, le tengo mucho cariño, acá está saliendo el amigo y tengo que ser honesto», añadió también.

«Ellos no hablan de eso, porque tengo buenas fuentes», terminó por argumentar Cecilia Gutiérrez ante los cuestionamientos de Moulian.

Hasta el momento, la noticia no ha sido confirmada por ninguno de los actores.