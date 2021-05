Helhue Sukni nuevamente se va contra Paty Maldonado: «Vieja ordinaria» Sigue la polémica entre Helhue Sukni, Paty Maldonado y Cata Pulido, ya que la abogada respondió sin filtró a los dichos en su contra.

Parece que no tiene para cuando acabar la polémica entre Helhue Sukni, Paty Maldonado y Catalina Pulido, ya que ahora la abogada volvió a responder sin filtro a las críticas que lanzaron ‘Las Indomables’ en su contra, luego de que amenazara con querella a quienes asaltaron a sus retoñas.

«Qué horror que una persona que es abogada, que sabe perfectamente cómo rigen las leyes, sabe cómo es el teje y maneje, que haga este tipo de declaraciones» es parte de lo que señalaron las comunicadoras. Así que la defensora penal no dudó en hasta tratarlas de «ignorantes».

«Vi unos comentarios de una ignorante que se llama Catalina Pulido, que es la actriz esta, que me trató a mí de tonta. A mí, que a parte de ser abogada tengo diplomados, tengo curso, magíster, a mí me trata la hue… ignorante… ella, la pobre hue… de tonta. Sabes por qué? No, valor» comenzó señalando Helhue Sukni en Instagram.

Siguiendo por esta línea, la ‘abogada de los narcos’ agregó: «Y la vieja ordinaria de la Maldonado más encima dice ‘voy a sapial’. Habla como ella siempre ha hablado, lo que pasa es que ella se ha ido puliendo un poco donde salía en la tele y donde tanto le cantaba a Pinochet».

La amenaza de Helhue contra los delincuentes

Hay que recordar que cuando en un primer momento Helhue Sukni contó que sus retoñas habían sido víctimas de un portonazo, la abogada intentó hacer un trato con los delincuentes, pidiendo que le regresaran sus cosas a cambio de no hacer la denuncia.

Pero como esta situación finalmente no ocurrió, en un reciente video, la polémica profesional anunció que ya tenía lista la querella en contra de los posibles responsables. «Vamos a presentar mañana, con la Fabita, la querella en contra de estos conche… que asaltaron a las niñas».

«Les dimos plazo hasta hoy día para que hicieran entrega de las especies y como no devolvieron ni una hueá, me voy a tirar con todo» agregó Helhue Sukni en el registro.