Marcela Vacarezza se refirió a quienes no quieren vacunarse: «Me cuesta entender» A través de su cuenta de Instagram, Marcela Vacarezza compartió su honesta opinión sobre la gente que está en contra de la vacunación.

Como te hemos contado en ocasiones anteriores, Marcela Vacarezza es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está actualizando, ya sea con postales sobre su familia y su vida personal o dando su opinión en relación a varios temas de la actualidad en Chilito.

Y esta ocasión no fue diferente, ya que la esposa de Rafael Araneda se refirió a un tema que sigue afectando no solo a nuestro país sino que al mundo entero: la pandemia por el Covid-19. Especialmente comentando sobre aquellos que no siguen las medidas sanitarias y no se quieren vacunar.

Es por lo mismo que Marcela Vacarezza recurrió a su cuenta de Twitter para compartir una reflexión sobre si aquellos que no están de acuerdo con la vacunación y así retrasan la deseada inmunidad de rebaño, merecen el respeto por su opinión.

«Me cuesta entender a la gente que no quiere vacunarse. Y no sé si lo respeto (me cuesta) frente a una pandemia a la que hay que ganarle entre todos» señaló la comunicadora, que rápidamente recibió más 1.800 me gusta y cientos de respuestas por parte de sus más de 600 mil seguidores.

Hay que recordar que el pasado 22 de abril Marcela Vacarezza junto a Rafael Araneda finalmente recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que están siguiendo el plan de vacunación de Estados Unidos donde residen actualmente.

Me cuesta entender a la gente que no quiere vacunarse. Y no sé si lo respeto (me cuesta) frente a una pandemia a la que hay que ganarle entre todos. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) May 4, 2021

La broma de su retoña Florencia

Como ya te mencionamos, Marcela Vacarezza siempre está compartiendo registros sobre su familia y recientemente sacó carcajadas entre sus seguidores con un video mostrando la broma que le hizo su retoña Florencia.

Resulta que siguiendo un reto viral, la hija de la comunicadora comenzó a contar cual era su rutina diaria, contando una historia completamente distinta a la que hace normalmente, todo con el fin de ver la reacción que tiene su mamá.

Es por lo mismo que mientras la chiquilla contaba la historia, Marcela Vacarezza no se aguantó y le dijo: «¡¿Florencia, me estay hueviando?… ¿cuál es la idea, qué estás haciendo?» momento en el que no pudo seguir con la historia y estalló en risas.