Video de vecina podría ser una pista sobre el crimen de los hermanos encontrados en El Bosque Durante una entrevista a la familia de los hermanos en el matinal de Chilevisión, una vecina apareció con un video de un supuesto sospechoso.

La pauta que ha marcado la mañana en los medios, ha sido el lamentable homicidio de dos hermanos de 14 y 18 años. Quienes fueron encontrados por su madre tras volver del trabajo en El Bosque. Al respecto, se mantiene como sospechoso a un hombre que residía en la misma casa de los afectados.

Y fue dentro de este mismo contexto, que el matinal de Chilevisión le realizó una entrevista Sebastián Ubilla, tío de los hermanos. Quien entregó mayores antecedentes del caso.

En concreto, el familiar sostiene la misma sospecha a este hombre que vivía en la misma casa de sus sobrinos y su madre en El Bosque. Según la información que recoge La Cuarta, Ubilla explicó que al momento de descubrir el crimen «encontraron la puerta trancada y la luz apagada. Claro, el hombre o no sé quien cortó el interruptor. Lo sacó y lo tiró al suelo. Hay pisadas con sangre y todo».

Además, el tío confesó que había hablado con este sujeto antes que se cometiera este crimen. «Se lo dejé bien en claro a él, que ojalá nunca tocara a los niños. Eso fue hace mucho rato. Yo vi que empezó a hablar incoherencias, que había sido comando, vietnamita, ya caché que a él algo le fallaba», explicó el familiar de los hermanos.

Una posible pista del crimen en El Bosque

Sin embargo, un tenso momento se vivió durante la entrevista. Esto, ya que inesperadamente apareció una vecina del lugar, quien le entregó un teléfono al tío de los hermanos, acusando que tenía un video de un supuesto sospechoso. «Les quiero mostrar algo. Ayer, por Baquedano, arrancó un tipo con cuchillos. Ayer, al mediodía, pusieron que habían encontrado a un tipo que arrancó por Baquedano, iba con un cuchillo. Mi hermana se topó con él, andaba vuelto loco», partió contando esta mujer.

Si bien las imágenes no pudieron ser mostradas en cámara, el reportero del matinal de Chilevisión relató lo que estaba viendo. «Se ve una persona que está en una esquina, casi parapetado, detrás de un poste. Está como detrás del poste, pero es difícil identificar», comentó en pantalla.

«Como te digo, después llegó Carabineros y se lo llevaron porque se estaba infringiendo heridas. Cuando vi la noticia anoche, pensé que podía ser él», agregó también la vecina que entregó el video.

Al respeto, el tío de los hermanos de El Bosque confesó los siguiente: «uno igual tiene impotencia, rabia y sed de venganza. De buscar al tipo y hacer justicia con las manos, pero yo no soy quién para quitarle la vida a nadie. Me da rabia no estar en ese momento. Quizás cuántas veces me llamaron».

