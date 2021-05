‘El Festival de la Corazón’: auditora pateó a su amorcito en vivo y le pidió que no la buscara nunca más A través de un llamado con nuestro Pato Torres, una auditora de 'El Festival de la Corazón', terminó la relación con su pareja.

En la Corazón, siempre tenemos tiempo para escuchar las penas de amor de nuestros auditores. Y es que de tanto en tanto, nos llegan algunas historias que no podemos dejar pasar. Eso mismo fue lo que le ocurrió a nuestro Pato Torres en ‘El Festival de la Corazón’, ya que una chiquilla llegó contando que quería dejar a su amorcito en vivo.

Así mismo como lo lees. Esta mujer ya no aguantó más su corazón roto y quiso cortar por lo sano, dejando su relación atrás. O al menos así se lo dejó clarito a nuestro conductor.

Claudia es el nombre de esta auditora de Ñuñoa, quien se autodenominó como una «decepcionada del amor». Tras estas declaraciones, nuestro Pato Torres no dudó en consultarle por qué estaba tan triste.

«Con mi ex pareja nos hemos dado cuatro oportunidades, en las cuales él ha vuelto, me ha buscado y ha terminado conmigo. Y esta vez ya, sin darme explicación y sin nada… Quiero hablar con él para decirle que yo definitivamente me estoy olvidando de él, que esto ya es definitivo. Ya no quiero saber nada más de él y no quiero que me busque más», confesó nuestra amiga.

Y sin dudarlo, nuestro conductor quiso llamar al ex amorcito de Claudia para que ella misma se lo dijera en vivo y le diera el fin a su romance.

Auditora terminó con su pareja en ‘El Festival de la Corazón’

Sebastián, el sujeto en cuestión, contestó el llamado de Pato Torres. Y desde el otro lado del teléfono, Claudia lo pateó definitivamente y le dijo adiós.

«Bueno te estoy llamando una vez más, y quiero que sepas que tomé una gran decisión. Y como tú ya lo tomaste, ya no quiero que me busques más… Aunque me duele mucho todo, pero ya estoy cansada y agotada. Desapareces y apareces, y yo ya estoy chata. Te pido que por favor no me busques más», fueron las duras palabras de Claudia para su ex amorcito.

Tratando de investigar un poco más, nuestro conductor le preguntó a Sebastián las razones de sus repentinas desapariciones. A lo que el amigo contestó que se debe a la enfermedad que sufre su madre. «Mi mamá tiene una enfermedad en la cabeza y no estoy bien para pololear», aclaró el involucrado.

Sin embargo, esta información tampoco lo sabía Claudia, quien no cambió su decisión y quiso terminar igualmente.

Si quieres escuchar la historia completa, te dejamos el audio a continuación: