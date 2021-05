¿Anti vacunas?: Tonka Tomicic aclaró los rumores de por qué aún no se ha vacunado contra el Covid A través de Instagram, Tonka Tomicic se refirió a los rumores que salieron en redes sociales tras confesar que no aún se ha vacunado.

Cada semana que pasa, son más las personas que puede acceder a las vacunas en contra del Covid-19. De hecho, esta semana partieron las inoculaciones para los jóvenes entre los 29 y 26 años. Es por esta misma razón, que el tema ha sido pauta durante los programas y matinal de la televisión. En este mismo contexto, fue que Tonka Tomicic reveló que aún no se ha pinchado el brazo, lo cual que generó una ola de rumores en redes sociales que la ex modelo tuvo que salir a desmentir.

En concreto, según la información que recoge Radio Bío Bío, la animadora de Canal 13 confesó esta información mientras conversaba con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte en una sección de ‘Bienvenidos‘. Todo, en medio de un debate por el fin de semana largo pasado y las grandes cantidades de personas que salieron de la capital.

«Esta pandemia no la va a vencer la autoridad, ni la chilena ni la del mundo. Esta pandemia la vamos a vencer nosotros como ciudadanos. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú estás vacunada?», fue la pregunta que le hizo el mandatario a la conductora.

A lo que Tonka Tomicic respondió: «¿Si yo estoy vacunada? No me he podido vacunar». Y tal parece, esta respuesta no fue del agrado de muchos televidentes del matinal, ya que la ex modelo tuvo que salir a desmentir unos rumores al respecto de ser ‘anti vacunas’.

La respuesta de Tonka Tomicic a las vacunas

«Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme. Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país. No soy anti vacuna ni nada parecido. Gracias», fue la corta pero certeza aclaración que entregó la conductora a través de cuenta de Instagram.

Terminando así, toda clases de rumores y cahuínes sobre la posición que tiene frente al proceso de inoculación en contra del Covid-19.