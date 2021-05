Habla mamá de detenido por crimen de hermanos: «Me dijo que tenía problemas en la casa» La mamá del detenido por la muerte de dos hermanos en El Bosque aseguró que le había dicho que sufría acoso sexual en el hogar.

La jornada de este viernes se llevó a cabo la detención del imputado por el crimen de dos hermanos en El Bosque y desde ese día no han dejado de aparecer nueva información relacionada con el sospechoso.

Es en este contexto que ahora Alejandra del Campo, la madre del sujeto, dio una entrevista en el matinal ‘Bienvenidos’, donde aseguró que su hijo no lo habría estado pasando muy bien en la casa donde se cometieron los terribles asesinatos.

«Mi hijo me dijo que tenía problemas en la casa, yo le dije que se fuera de ahí si tenía problemas. Él andaba buscando un lugar para irse de ahí. Yo le pregunté qué tipo de problemas, y él me dijo de acoso. Que tenía problemas de acoso, que a él lo acosaban sexualmente» señaló.

Tras esto, la mujer recordó una conversación que mantuvo con su hijo sobre esto. «Dijo que ‘yo ya no puedo vivir con lo que veo en esta casa y no lo puedo decir porque la señora nunca me va a hacer caso a mí y le va a hacer caso a sus hijos. No me va a creer lo que yo sé’. Ahí me entré a preocupar y empecé a pedirle que saliera de ahí».

Si su hijo sería el responsable

«Ojalá (la policía) haya periciado el teléfono de mi hijo, los videos y pruebas que él tenía, porque yo le dije que grabara todo lo que estaba sucediendo ahí, por si algún día pasa algo grave con la lola y con el chico, para que ‘tú se los muestres a la mamá y le digas cómo es realmente la vida cuando ella anda trabajando y te toca cuidarlos a ti» comentó en el matinal de Canal 13.

Siguiendo por esta línea agregó: «Porque al final tú estás haciendo el papel de nana, sin sueldo. No te corresponde a ti cuidar niños’. Ahí mi hijo se empezó a tomar en serio el salir de ahí».

Por otro lado la mujer fue consultada si acaso su hijo sería capaz de haber matado a los dos adolescentes, frente a lo que reconoció que «yo creo que sí, porque cuando le dan lo ataques, no se da cuenta de lo que está haciendo. Él se ciega, tiene lagunas mentales».

El mensaje a la madre

Cerrando la conversación, la mujer señaló que «acá la madre debe estar sufriendo mucho, pero ella debió averiguar un poco más antes de meter a una persona adulta en su casa. Si ella hubiese hablado conmigo, yo le hubiera dicho que no».

«Si ella me hubiera contactado a mí, le hubiéramos dicho que no lo admitiera en su casa. Él tiene tres personalidades, entonces tú nunca saber quién es él» afirmó.