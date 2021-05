El bello gesto de Nano Calderón con su madre tras el funeral de su abuela A través de Instagram, Raquel Argandoña mostró el tierno regalo que le hizo Nano Calderón durante este Día de la Madre.

No cabe duda que estos días han sido los más difíciles para Raquel Argandoña, pues durante el fin de semana dio a conocer el fallecimiento de su madre a los 93 años. Y el domingo se llevó a cabo el funeral donde estuvo presente casi toda su familia, con la excepción de su retoño Nano Calderón.

Pero al parecer esta ausencia no sería por gusto, ya que según lo revelado por el periodista Sergio Rojas, el joven tenía toda la intención de asistir y darle un último adiós a su abuela, pero finalmente esto no se pudo concretar ya que su padre se lo impidió.

«Le hicieron saber (a Hernán papá) que si él iba Hernancito no iba a poder ir a ver a su abuela. Y a Hernán padre no le importó y dijo ‘yo voy a ir acompañando a la Kel. Y si eso implica que Hernán hijo no vaya, no es mi problema’» señaló el panelista de ‘Me Late’ sobre la situación de Nano.

Hay que recordar que el joven aún mantiene la medida cautelar de prohibición de acercarse a su padre, luego de que lo atacara con un cuchillo en agosto pasado, lo que quebró las relaciones por completo en el clan Calderón Argandoña.

El regalo para su mamá

Pese a todas estas complicaciones, Nano Calderón todavía mantiene una muy buena relación con su madre: Raquel Argandoña, la cual incluso ha ido mejorando desde su polémica detención, ya que la animadora hizo todo en su poder para ayudarlo.

Es en este contexto que a través de su cuenta de Instagram, la animadora compartió una postal del bello regalo que recibió por parte del joven de 24 años luego del funeral de su madre.

«Cuando en el día más triste te llega un regalo. Gracias hijo» escribió Raquel Argandoña para acompañar una fotito de la caja de chocolates que le envió Nano y que estaba acompañada de la dedicatoria: «Para la mejor mamá».