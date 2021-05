«Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas»: Las polémicas declaraciones de Marcela Vacarezza Haciendo un llamado para quienes aún no han ido a votar en estas elecciones, Marcela Vacarezza ironizó con la figura de Florcita Motuda.

El día de hoy, se están llevando a cabo en nuestro país las elecciones 2021. Es por esta misma razón, que estas votaciones han marcado la pauta de todo el fin de semana. Dentro de este contexto, han sido varios los famosos que invitaron a la ciudadanía a ser parte de este proceso democrático, sin embargo, unos más polémico que otros. Tal como en el caso de Marcela Vacarezza, quien ironizó con la figura de nada más y nada menos que Florcita Motuda.

Según la información que recoge Radio ADN, todo ocurrió a través de unos tuits que subió la rubia, en donde quiso incentivar a sus seguidores para que fueran a votar.

«Me encantaría haber estado hoy en Chile para poder votar. Sea de la tendencia que sea, aproveche esta oportunidad con voto informado y responsable», partió escribiendo Marcela Vacarezza en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, sus polémicos dichos llegaron de la mano de la siguiente frase: «Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas (solo por poner un ej)». Los que causaron revuelo en las redes sociales.

Me encantaría haber estado hoy en Chile para poder votar. Sea de la tendencia que sea, aproveche esta oportunidad con voto informado y responsable. Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas (solo por poner un ej) — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) May 15, 2021

Marcela Vacarezza y las elecciones

Cabe destacar, que la presentadora de Tv no pudo participar de estas elecciones 2021. Esto, ya que hace 10 meses está viviendo en Estados Unidos junto con su marido, Rafael Araneda, y sus hijos. Situación que también explicó a través de su cuenta.

«Para los criticones de siempre, NUNCA he dejado de votar. Si hoy no lo hago es porque vivo en el extranjero hace 10 meses y esta votación NO contempla a chilenos residentes en el extranjero. Por lo demás, las reglamentaciones sanitarias no facilitan el ir a Chile. Residencia sanitaria y 10 días de cuarentena te hace un mínimo de una estadía de 12 días. Fácil verdad?», escribió Marcela Vacarezza.