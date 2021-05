Daniela Nicolás confesó que le quemaron su vestido en Miss Universo Contando más detalles de su participación en Miss Universo, Daniela Nicolás reveló que vivió un complejo momento en la competencia.

Recientemente Daniela Nicolás estuvo en el centro de su noticia por su participación en Miss Universo representando a nuestro país. Pese a que no se llevó la corona, la actriz se ganó el cariño del público gracias a su honesta personalidad.

Es en este contexto que tras su regreso a Chilito, la chiquilla ha estado revelando varios aspectos relacionados con el certamen de belleza y su experiencia participando. Aunque en mayor parte lo pasó ideal, de todas formas confesó que igual vivió un mal rato relacionado con su vestuario.

Conversando con radio BioBio, Daniela aseguró que se preocuparon cuando el traje de Miss Honduras apareció dañado. «Empezamos a tener cuidado porque algo estaba pasando. Muchas decían ‘hey, no dejes tu vestido ahí porque están pasando cosas y es mejor prevenir que lamentar’. Y como yo no tenía mala onda con nadie, pensé que no me iba a pasar nada».

Tras esto, a cada participante le dieron un camarín y un tocador que se asignaron por orden alfabético del país al que representaban, por lo que la chilena pudo acceder a uno que tenía puerta.

«Muchas empezaron a decir si podían entrar a mi camarín porque querían privacidad, cambiarse en un lugar con puerta. Y claro, de ser cuatro -que podían estar en el lugar-, terminamos siendo muchas» afirmó Daniela.

El caso de su vestido

Resulta que en un momento la actriz salió a la peluquería a ayudar a una compañera y cuando volvió se encontró que su vestido estaba quemado y manchado de maquillaje. «Después de haber estado 15 minutos afuera de mi camarín, vuelvo y veo mi vestido doblado entero, con una plancha de pelo caliente encima y puros maquillajes abiertos, dados vuelta encima».

Lo peor es que Daniela ya no tenía tiempo para arreglarlo, así que decidió salir con el igual. «No tenía tiempo (…) Era usar el vestido que me habían quemado, o salir con el traje típico de nuevo». Junto con esto señaló que prefirió no saber si estaba muy quemado para no afectar su estado emocional.

«Lo vi después. Me saqué el vestido y lo revisé. Como el vestido tenía mucha mostacilla y mucha cosa, el que se daba cuenta era muy psicópata. Tenía dos opciones: enojarme para después desenojarme antes de salir… o no enojarme y tomármelo de la mejor forma, que fue lo que hice» confesó.