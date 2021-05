Camila Moreno habló sobre su polémica detención: «Tuve miedo y tuve rabia» Luego de una polémica detención trasmitida en televisón, la cantante Camila Moreno entregó una declaración en redes sociales.

El día de ayer, la cantante nacional Camila Moreno fue detenida por Carabineros. El incidente, quedó registrado por el programa de Chilevisión, ‘Contigo en directo’, ya que se encontraban en el lugar de los hechos en el momento justo.

Luego de una corta declaración en la tarde de ayer, la artista aclaró que se encontraba en libertad y que estaba bien. Mensaje que logró calmar a sus fanáticos y seguidores.

Sin embargo, durante la jornada de hoy, la intérprete subió una larga declaración hablando de los hechos, la cual publicó en sus redes sociales. «Ayer en Paseo Ahumada vi como Carabineros detenía violentamente a dos vendedores ambulantes. Vi niños corriendo y gente mayor tomando sus cosas, huyendo. Vi como los pacos sacaban sus lumas y le pegaban a él y luego entre cinco la agarraban a ella. La gente alrededor gritaba cosas», partió escribiendo la cantante.

«Yo me enfurecí y les grité, sí. Es demasiada la injusticia en este país. En ese contexto, me negué a entregar mi carnet, sí. También grité mi nombre y mi RUT porque en Chile sabemos que torturan, mutilan, violan y matan. Tuve miedo. Tuve rabia», añadió también la artista.

La explicación de Camila Moreno

«Me detuvieron un par de horas y me soltaron. A los vendedores también los soltaron. La noticia es que la gente necesita salir a trabajar, más aún en este contexto de pandemia donde no hay ayuda por parte del Gobierno. Pero no los dejan, y además los arrestan», siguió su relato.

A su testimonio, también se sumó lo siguiente: «Tengo la suerte de contar con canales de difusión, privilegio con que no cuentan los miles de compañeros violentados y humillados diariamente por el Estado. Solo espero que podamos construir un país más digno y justo. Gracias a todxs por las muestras de preocupación», concluyó también.

Si quieres revisar la declaración completa, a continuación te la dejamos: