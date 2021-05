Daniela Castillo y su relación con Mon Laferte: «La admiro mucho» En su cuenta de Instagram, Daniela Castillo respondió preguntas de sus seguidores y habló de la supuesta mala onda con Mon Laferte.

Recientemente Daniela Castillo hizo una transmisión en vivo donde contestó preguntas y respuestas por parte de sus más de 800 mil seguidores en Instagram, donde sorprendió con varias confesiones, una que incluso incluía a su ex compañera en ‘Rojo’ Mon Laferte.

A través del formato ‘verdadero o falso’, la cantante nacional fue consultada si «¿Verdad o no que no cantarías un tema con la Mon?» A lo que no dudó en señalar que: «Eso sí que es falso. De hecho, me encantaría cantar con ella. La admiro mucho y la quiero mucho».

De todas formas, junto con esto, Daniela Castillo aseguró que «a pesar de que hace mucho tiempo que no hablo con ella». Hay que recordar que Mon Laferte actualmente está radicada en México, mientras que Castillo también tuvo un paso por el país azteca.

Otras respuestas

Pero la artista no solo fue consultada por Mon Laferte, sino que también le preguntaron sobre el paso de Paloma Mami en ‘Rojo’, quien participó de la nueva versión que se estrenó en 2018 y donde ella cumplía el rol de coach para los cantantes.

«¿Es verdad que existía mucha competencia hacia Paloma Mami por parte de los integrantes?» le escribieron, frente a lo que Daniela Castillo no dudó en contestar con sinceridad.

«Verdadero. Lo que pasa es que en los programas de talento o de competencia, siempre hay mucha rivalidad. Y yo siento que ella ya estaba lista, ya era una artista. Entonces, eso genera envidia» afirmó.

Finalmente la Daniela Castillo se refirió a un rumor que corre desde los tiempos de ‘Rojo’, en el que aseguraba que sentía una fuerte atracción por el bailarín Rodrigo Díaz.

«Sí, cuando era chica. Éramos los dos chicos y había confusiones, pero después nos dimos cuenta de que íbamos a ser grandes amigos. Hasta el día de hoy» confesó la cantante sin filtro en Instagram.