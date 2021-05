Belenaza se la jugó con imitación de Tonka Tomicic y generó una serie de reacciones Durante un nuevo capítulo de 'Políticamente Incorrecto', Belenaza se lució con una imitación de la animadora que causó controversia.

La semana pasada, ‘Políticamente Incorrecto’ estrenó un nuevo capítulo. Y con esto, también pudimos ver las imitaciones con las que se lucen los rostros del espacio. En concreto, fue turno de Belén Mora, o mejor conocida como Belenaza, quien se la jugó con una imitación de una conocida animadora de la televisión.

En concreto, la actriz se interpretó a Tonka Tomicic durante un sketch humorístico del programa, bajo el nombre ‘Mentir de Verdad’. Y entrevistada por un ‘Toto’ Acuña en el papel de periodista, la falsa animadora se dedicó a interrumpir la entrevista con varios chistes clichés de los rostros de los matinales.

«¿Qué hace una animadora de matinal de verdad?», partió preguntando el falso conductor de la conversación. A lo que ‘Tonka Tomicic’, contestó lo siguiente: «Bueno, verme bien siempre. Hacer campañas publicitarias y hacer todo lo que mi director me diga. Por ejemplo, para simpatizar con al gente, si va una dirigente social que se le quemó la casa y va al estudio, yo le pregunto cómo está, me acerco, pestañeo lento y todas esas cosas. La abrazo, a veces incluso los tocó, me saco un par de fotos y listo, y la gente cree que efectivamente empaticé».

«Mi director me dice todo lo que tengo que hacer. Que tengo que ponerme mas cocoroca, más coqueta, más popular. Somos un tremendo equipo», continuó el relato del personaje de Belenaza.

Las reacciones a la imitación de Belenaza

Según la información que recoge La Cuarta, las reacciones a la personificación de Tonka Tomicic estuvieron bastante divida.

Y es que por un lado, estuvieron aquellos televidentes que pensaron que se le pasó un poquito la mano a la actriz con su imitación. O incluso, que la parodia fue «demasiado dura».

Sin embargo, fueron muchos los que quedaron encantados con el sketch y aplaudieron la actuación de Belenaza. «Está buena, se parece bastante. ¿Por qué le pusieron tanto color? No la encontré ofensiva», «La Belén, papel que hace. Lo haces bien.» y «jajaja taba bueno ya que alguien se atreviera», fueron solo algunas de las reacciones.