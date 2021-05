Helhue Sukni afirmó que siempre ha sido infiel: «Me aburro y me enamoro de otro» En una reciente entrevista Helhue Sukni aseguró que con casi todas sus parejas ha sido infiel y que incluso se deja pillar.

Recientemente Pamela Díaz empezó con un programa a través de YouTube donde entrevista a distintas figuras de la farándula nacional. Es en este contexto que una de las últimas invitadas a ‘#SinEditar’ fue la polémica Helhue Sukni.

Y la conocida ‘abogada de los narcos’ no se guardó nada al momento de conversar con la Fiera, ya que confesó sin pelos en la lengua que siempre ha sido infiel a sus parejas y que incluso se ha dejado pillar en varias ocasiones.

Helhue Sukni contó que ha estado casada en dos ocasiones, además de tener otras parejas y que a todos les ha puesto los cuernos, siendo la única excepción su actual pinche, con quien lleva cerca de 3 años de relación.

«No sé si estoy enamorada. Lo estuve, pero me decepcioné y ahora estoy de nuevo intentando volver. Yo creo que lo quiero» confesó la profesional en su entrevista con Pamela Díaz.

Pero en relación a sus antiguos amores, Helhue lanzó sin filtro que «siempre he sido infiel. Fui infiel con el papá de las cabras (sus hijas), con el segundo, con el tercero, con el cuarto… es que me aburro y me enamoro de otro».

Tras esta sorprendente revelación, Pamela Díaz no se la podía creer, a lo que le consultó si alguna vez la habían pillado con las manos en la masa, a lo que la abogada respondió: «Sí, siempre me han pillado. Hay que poner el pecho a las balas no más».

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Helhue agregó que «lo hago adrede, para que se peguen la ‘cachá’ y me dejen». Tras esto fue consultada sobre le por qué hacía sufrir a los hombres. «No sufren, de dónde sacaste eso» respondió entre risas.

Aquí te dejamos la entrevista de Pamela Díaz a Helhue Sukni