Otra vez juntos: Jośe Antonio Neme y Tonka Tomicic tuvieron divertida reunión en local de votación En medio de los que han sido las elecciones 2021, Tonka Tomicic y José Antonio Neme tuvieron un gracioso encuentro en el Estadio Monumental.

Las coberturas para estas elecciones 2021 no ha parado. De hecho, todos los canales de televisión nacional han tenido diferentes despachos en toda la capital, acompañados de sus mejores rostros. Y fue así mismo como José Antonio Neme y Tonka Tomicic tuvieron una divertida reunión en el Estadio Monumental.

Y es que tal parece, la suerte lo quiso reunir otra vez. Recordemos, hace un par de semanas el conductor del ‘Mucho Gusto’ comentó en pantalla que nunca había conocido a la ex modelo en persona. Tras sus dichos, la animadora de ‘Bienvenidos’ lo invitó por un café y tuvieron su primera reunión oficial unos días atrás.

Ahora, los astros los quisieron juntos de nuevo, pero esta vez bajo las pantallas de Mega y en medio del despacho que se encontraba haciendo José Antonio Neme en la comuna de Macul.

La reunión entre José Antonio Neme y Tonka Tomicic

«Paren todo aquí, cambió la energía inmediatamente», fue lo primero que dijo el periodista al momento de ver a Tonka Tomicic en el Estadio Monutal, momentos antes de que ella saliera a cámara para su Canal 13. Esto, según la información que recoge Mega Noticias.

Entre risas, la conductora preguntó si estaban al aire, y dieron paso a una conversación sobre su reciente nueva amistad, en medio de lo que han sido todas las especulaciones por su última reunión.

«¿Tu crees que yo, encontrándome con Tonka Tomicic, no me voy a detener?», le contó José Antonio Neme al público y al animador del noticiero de Mega, Rodrigo Sepúlveda, emocionadísimo por su encuentro con la ex modelo.

Tras saludar, Tonka quiso dar un poco más de contexto por toda la situación, y así no dejar colgando a nadie. «Primero él me peló en su programa para mal, y después fue para bien. Él espontáneamente generó un diálogo en su programa, entonces yo le escribí un mensaje por Twitter y enganchamos», dijo la morena.

Luego de unos minutos, la conductora de Canal 13 terminó su participación haciendo un llamado a la ciudadanía para ir a votar. «Yo creo que hay mucha esperanza, sobre todo en esta jornada. Ayer según los especialistas el porcentaje fue positivo. Pero hoy se espera que todos, yo me incluyo porque voto hoy, realicemos nuestra votación que es clave».

«Tengo mucha confianza y esperanza en la Constituyente, con las personas que vamos a elegir. Espero que haya una voz importante, bueno, va a ser una constituyente paritaria, que marca una diferencia importante a nivel internacional. Ahí espero que la voz femenina esté súper presente», dijo la animadora de ‘Bienvenidos’.

Si quieres ver su reunión completa, aquí abajito te la dejamos: