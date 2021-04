Te dejamos el top 10 de libros sobre la farándula chilensis Este viernes se celebra el Día Internacional del Libro y en la Corazón queremos celebrarlo con un top de obras escritas por famosos.

Este viernes 23 de abril es una fecha muy especial para todos los amantes de la lectura. Pues se celebra un nuevo Día Internacional del Libro, con el cual se busca incentivar la lectura en todas las edades, gracias a los grandes beneficios que trae el disfrutar de una obra.

La fecha fue establecida oficialmente por la Unesco en 1995 y se escogió por una particular coincidencia que reúne a tres grandes de la literatura universal, pues William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes fallecieron un 23 de abril. La excepción es que el último nombrado falleció un 22 pero fue enterrado al día siguiente.

Obviamente que para este nuevo Día del Libro, se suelen hacer una serie de actividades al aire libre, como las ya populares ferias, pero que en esta oportunidad, a raíz de la pandemia por el Covid-19, todas se harán de forma online.

Y en la Corazón no nos quedemos quedar de lado en esta importante fecha, así que les traemos un particular top, con los 10 libros escritos por o sobre figuras de la farándula chilensis.

Felipe Camiroaga, la verdadera historia – 2013

Esta biografía no autorizada fue lanzada a los dos años del fallecimiento del querido animador nacional. Escrita por Cristián Farías y Cecilia Gutiérrez, en esta obra se narra la vida y obra de Felipe Camiroaga, construida a través de relatos de amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Rubia de ojos celestes – 2018

Otra biografía no autorizada forma parte de esta lista. El libro escrito por Sergio Marabolí, cuenta a través de cerca de 60 entrevistas la historia de una de las figuras más famosas del espectáculo nacional: Kenita Larraín. Haciendo un repaso por algunos de sus polémicos episodios y romances.

Todas las ramas tocan el cielo – 2005

En esta ocasión tenemos una biografía autorizada. Pues Carla Ochoa decidió lanzar en 2005 un libro contando la historia de su vida, convirtiéndose en una de las primera figuras de la farándula en hacerlo. La modelo habla de su carrera en televisión e incluso de su relación con el Negro Piñera.

Me llamo Anita Alvarado – 2002

Sin duda que a principios del siglo XXI, Anita Alvarado se robó todas las miradas en el mundo de la farándula, pues la llamada ‘Geisha chilena’ tenía una historia digna de contar. Y así lo hizo, pues en 2002 lanzó su autobiografía, en la que narró su paso por el mundo de la prostitución en Japón.

Trilogía Coté López – 2020

Este caso es muy distinto a los anteriores, ya que Coté López no quiso contar su historia, sino que saltó al mundo de la literatura con su propia trilogía de novelas eróticas al estilo ’50 sombras de Grey’. Lo particular de estos libros es que la chiquilla no tiene un editor, sino que ella misma los publica con gran éxito.

Denise Rosenthal, la vida en movimiento – 2017

Una de las últimas famosas chilenas en llegar al mundo de la literatura fue Denise Rosenthal, quien escribió su autobiografía, relatando desde su más tierna infancia y su crecimiento frente a las cámaras, luego de hacerse famosa gracias a su personaje de la ‘Feña’ en la serie ‘Amango’.

Lugares que hablan y Luchadores – 2018 y 2021

Pancho Saavedra es otro de los famosos que optó por lanzar un libro alejado de su propia historia. En el caso del animador del Canal 13, sus primeros dos libros se enfocan en fotografías y recuerdos de su popular programa de viajes, mientras que el segundo son entrevistas de algunos recordados personajes que participaron de este.

Más cómoda desnuda – 2014

Un libro que ha pasado más desapercibido es el de Wilma González, quien hace unos años lanzó su autobiografía, donde hace un repaso por su compleja niñez con un padre adicto a la heroína, su llegada a la revista playboy y su éxito en Chile gracias a su participación en el reality ‘Mundos Opuestos’.

No te lo mereces y Mujer Power – 2019 y 2020

La ex actriz infantil Belén Soto dio el salto a la escritura en 2019 con el lanzamiento de su primer libro, en el cual relata la abusiva relación que mantuvo a los 15 años con un hombre que le doblaba la edad y las inseguridades que le trajo. Mientras que el segundo hace un repaso por distintos temas que buscan el empoderamiento femenino.

Maldita farándula – 2007

Por último no podíamos dejar de lado el libro de Pamela Jiles. Pues como muchos saben, antes de ser diputada, la periodista era una de las opinólogas más reconocidas. Por lo mismo que decidió lanzar un libro en el que se refiere a todos los aspectos de la farándula chilensis e incluso incluye tintes de política en su relato.