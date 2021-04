«Es como si no participara»: Integrante de ‘Yo Soy’ afirma no aparecer en las redes sociales del canal Fernando Carrillo, intérprete de Barry White en 'Yo Soy' explica que todo se debe a una práctica de Estados Unidos con las personas negras.

‘Yo Soy’ ha sido uno de los programas de talentos más exitosos del último tiempo y como todo espacio que triunfa tiene sus cositas buenas y malas.

Así lo hizo saber en una entrevista a TiempoX Fernando Carrillo, uno de los participantes del programa que representa al cantante Barry White.

El hombre que posee más de 20 años de trayectoria, contó que no tiene tanta publicidad dentro canal como sus compañeros, pero tiene una razón.

«Hay un puro tema que ha sido potente con el maquillaje y me han significado varias cosas no tan a favor en el programa, que tiene que ver con el ‘blackface'», contó.

Cabe señalar que el ‘blackface’ es una representación de un negro realizada por un blanco. Cosa que en Estados Unidos posee una connotación negativa.

Tras eso agrega que «me maquillaba mucho más oscuro que en el programa, y cuando nos invitan, me dicen que el único pero que tiene Barry White es el color de piel. Chilevisión es un canal de dueños norteamericanos y está super mal visto el ‘blackface'».

«Justo está lo de George Floyd, por ende, la instrucción es que no podía hacerse y ningún participante puede pintarse negro», menciona,

Sin embargo, Fernando puede participar de ‘Yo Soy’ porque «de alguna forma me enmorenan pero me pintan un poco más claro y eso me ha jugado super en contra».

Barry no aparece en las redes del canal

Pese a que la orden le ha jugado en contra a Fernando afirma entender la situación.

«En el área de redes no he estado en ninguna publicación del Instagram de Chilevisión. Es como si yo no participara, para el canal de YouTube tampoco. Y me ha tocado que en la página no han subido mi presentación», dijo.

Por otra parte, las grabaciones de ‘Yo Soy’ se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, producto de la cuarentena.