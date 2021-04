Pulido y la Maldo hicieron pebre a Helhue Sukni: «Está siendo cómplice de la delincuencia» En 'Las Indomables', Paty Maldonado y Cata Pulido se refirieron a los dichos de Helhue Sukni tras el 'portonazo' sufrido a su hijas.

Paty Maldonado y Cata Pulido nuevamente hicieron de las suyas en su programa de internet ‘Las Indomables’.

El blanco de esta ocasión fueron los dichos de la abogada Helhue Sukni, a raíz del portonazo realizado a sus retoñas este martes.

«Yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las hue… de mis hijas. Devuelven las mochilas de mis hijas que no me costaron dos chauchas. Así que este video amigos es para los hueo… que se pasaron de ‘vios’ y que se pitearon a las cabras(…) no los voy a sapear», dijo la mujer.

Tras eso es que la dupleta de internet respondió sin asco estas palabras, acusando que la chiquilla estaría «avalando la delincuencia».

«¡Qué es eso! Tiene que denunciar, en qué quedamos. Si es una abogada, tiene que denunciar, pero de qué estamos hablando», dijo la Maldo en declaraciones recogidas por TiempoX.

En eso, Cata dice «no puedo creerlo Paty, francamente, que horror que una persona que es abogada haga este tipo de declaraciones, tiene que tener responsabilidad social».

«Me importa 50 hectáreas de corontas de choclo como haga su vida interna, pero que lo haga público», dijo la rubia, agregando que «le está haciendo un pésimo favor, está siendo cómplice de la delincuencia».

«Este país se convirtió en una cloaca», sentenció Paty Maldonado.

Revisa el programa completo, a continuación:

La reflexión de Helhue

A través de una entrevista al matinal ‘Mucho Gusto’, Helhue Sukni se refirió a su situación y explicó que en el momento después del atraco «nadie hizo nada».

«Lo peor de todo y que me escuche Chile, es sentir… yo me fui rajada para allá, no pedí salvoconducto, al lugar de los hechos, y la gente miraba como tonta, nadie hizo nada. Porque había gente parada a los alrededores. Y lamentablemente nadie hizo nada por auxiliar a las niñitas», expresó.

Además expresó que «estuve todo el día. Anduve hasta las 10 de la noche fuera buscando las cosas de las niñas, pero no encontré nada, pero cuando llegué a la casa sentí una sensación extraña, porque de pensar que mis hijas fueron apuntadas con la pistola y que más encima cometieron el error de defenderse. Si que se lleven las cosas, no importa porque uno las vuelve a comprar, pero ¿te imaginas le hubieran pegado un balazo a la bombona o a la Fadwa?».