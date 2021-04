Pastel que fue detenido en un operativo de drogas resultó ser hijo del diputado UDI Iván Norambuena Luego que pillaran a un trío de pasteles llevando más 100 gramos de marihuana, Carabineros identificó a uno como el hijo de Iván Norambuena.

Tremenda sorpresa se debe haber llevado el diputado Iván Norambuena. Y es que luego de realizar un operativo de drogas, Carabineros se llevó a un trío de pasteles detenidos, entre los que estaba el hijo del parlamentario.

Según la información que recoge Radio Cooperativa, todo esto ocurrió la madrugada del pasado lunes. En medio de un procedimiento que realizó el OS7 de Carabineros en el peaje Las Maices, en la comuna de Mulchén.

Fue aquí mismo, donde los funcionarios policiales encontraron a estos pasteles que circulaban por la Ruta 5, a eso de las 2:30. Y la sorpresa llegó cuando uno de ellos, identificado como J.T.N.Y. resultó ser el hijo del diputado UDI, Iván Norambuena.

El que junto con sus dos amigüitos, llevaban al interior de un auto 107 gramos de marihuana. Además de aproximadamente 20 vaporizadores de aceite de hachís.

Sin embargo la cosa no llegó ahí nomas. Sino que mientras que los oficiales de Carabineros creyeron que habían encontrado solamente 900 mil pesos en efectivo dentro del auto, luego se percataron de que había más de 1 millón 200 mil pesos en la maleta.

La detención del hijo de Iván Norambuena

Tal como informaron las autoridades, quien se dio cuenta de que estos pillos llevaban droga encima fue uno de los perros detectores de drogas de Carabineros.

Y si bien estos pastelitos fueron detenidos, ahora se encuentran en libertad. Pero, a la espera de una citación de Fiscalía para enfrentar el delito de micro tráfico de drogas.

Desde Cooperativa Regiones intentaron obtener declaraciones de Iván Norambuena. Sin embargo, parece que este papá no estaría muy orgullo con su pequeño, ya no que quiso referirse a los hechos. Incluso, desde su equipo de asesores confirmaron que no hablará del tema hacer tener certezas de la sanciones que recibirá su hijo.