Helhue Sukni habló tras portonazo a sus retoñas: «Nadie hizo nada» Tras dar a conocer el portonazo que sufrieron sus hijas, ahora Helhue Sukni dio más detalles de lo que ocurrió durante esa jornada.

Este martes te contamos que Helhue Sukni compartió a través de su cuenta de Instagram un video contando una lamentable situación que le ocurrió a sus retoñas. Resulta que las chiquillas fueron víctimas de un portonazo donde les robaron sus pertenencias y una terminó con la mano rota.

«Yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las hue… de mis hijas. Devuelven las mochilas de mis hijas que no me costaron dos chauchas. Así que este video amigos es para los hueo… que se pasaron de ‘vios’ y que se pitearon a las cabras(…) no los voy a sapear» es parte de lo que señaló la «abogada de los narcos».

Durante la mañana de este miércoles, Helhue conversó con el matinal ‘Mucho Gusto’ donde se refirió más a fondo a la compleja situación a la que se enfrentaron sus hijas, e incluso relató que las chiquillas forcejearon con los delincuentes.

¿Qué ocurrió ese día?

«A mí el tema de los portonazos me tienen bien chata. Anoche cuando me acosté y puse la cabeza en la cama le di gracias a Dios, porque yo podría haber estado afuera del SML esperando que me entregaran el cuerpo de una de mis cabras» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Helhue Sukni agregó: «Lo peor de todo y que me escuche Chile, es sentir… yo me fui rajada para allá, no pedí salvoconducto, al lugar de los hechos, y la gente miraba como tonta, nadie hizo nada. Porque había gente parada a los alrededores. Y lamentablemente nadie hizo nada por auxiliar a las niñitas».

Tras esto, la abogada se refirió a la «amenaza» que lanzó en redes sociales. «Acá hay dos temas distintos. Yo el video que subí fue porque andaba en la Pincoya Yo presumí, de acuerdo a los contactos que hice, que eran de esos lugares. Que andaban haciendo portonazos (…) Cuento corto, no encontré nada».

«Estuve todo el día. Anduve hasta las 10 de la noche fuera buscando las cosas de las niñas, pero no encontré nada, pero cuando llegué a la casa sentí una sensación extraña, porque de pensar que mis hijas fueron apuntadas con la pistola y que más encima cometieron el error de defenderse. Si que se lleven las cosas, no importa porque uno las vuelve a comprar, pero ¿te imaginas le hubieran pegado un balazo a la bombona o a la Fadwa?» cerró Helhue.