Javiera Acevedo mostró que ya tiene listo el bolso para recibir a su retoño Quedando casi un mes para convertirse en mamá por primera vez, Javiera Acevedo mostró que ya tiene listo su bolso para partir a la clínica.

Fue a fines del año pasado que Javiera Acevedo sorprendió al confesar que se convertirá en mamá por primera vez, luego de dar una entrevista en la que contó la instancia en la que conoció al padre de su retoño y lo feliz que se encontraba en esta dulce espera.

Desde ese día que la actriz ha estado más que activa en sus redes sociales mostrando cómo avanza su embarazo, además de dar algunos detalles de lo que ha hecho para mantenerse activa en estos días e incluso los antojos que ha tenido.

Pero ya quedando cada vez menos para recibir al pequeño Kai en su vida, Javiera Acevedo compartió una bella fotito en su cuenta de Instagram, donde muestra que ya tiene listo el bolso para cuando llegue el momento de dar a luz.

«Faltando un mes exacto para mi recibir a mi guagüita,(o menos) les quiero mostrar mi bolsito maternal. Una como madre lo arma intentando planificar todo, sin que le falte nada al bebé y parece algo netamente calculado» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Javiera agregó que «al ver mi bolso, solo encuentro amor y cariño de mis seres queridos. Regalos de mi madre quien más allá de sus consejos preciosos, sabe que es lo fundamental al momento de estar en una situación tan emotiva».

«Ropa regalada por mis amigas quienes me acompañaron durante todo el crecimiento de mi guaguita, juguetes míos que usaba de niña, que si bien se que mi bebe aun no los puede utilizar, me emocionan por entender el crecimiento por el que pase» señaló.

Para cerrar, Javiera Acevedo aseguró que «algo que resultaba ser planificado cómo un bolso maternal, se convirtió en un rejunte de amor y recuerdos que me encanta».

Aquí te dejamos la bella publicación de Javiera Acevedo