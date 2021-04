Superó la enfermedad: Michael Roldán habló sobre su contagio de Covid-19 Luego de un brote de casos dentro de La Red, Michael Roldán dio positivo para Covid-19. Y ahora, comentó cómo fue su experiencia.

«Después de 16 días de síntomas, puedo decir que ya no hay Covid por acá». Así fue como el periodista Michael Roldán, publicó una fotito en redes sociales para anunciar que superó su contagio de coronavirus.

Y que hace unas semanas, supimos de un brote de Covid-19 dentro de La Red, casa televisiva del animador. Quien hoy rompió el silencio y confirmó que dio positivo para la enfermedad.

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que a pesar de vivir días difíciles, Michael Roldán superó el contagio y hoy está libre de Covid-19.

Todo esto, lo contó a través de su cuenta de Instagram, en donde subió una publicación para dar la noticia. «Sí, me contagié, todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Y si bien, gracias a Dios, no necesité ayuda de oxígeno ni ser hospitalizado, les puedo decir que pasé los peores 10 días de mi vida», comenzó escribiendo el periodista.

Michael Roldán y su experiencia con el coronavirus

Sus palabras no se detuvieron ahí, sino que continuó explicando los duros síntomas que sufrió durante sus contagio. «10 días en que la fiebre no desaparecía, 10 días en que los dolores físicos se mezclaban con los emocionales. La angustia de no saber cómo se comenzaría al siguiente día, el nerviosismo de que los síntomas persistían y pensar lo peor», confesó el rostro de La Red.

«Lo pasé pésimo, tuve miedo y mucho. Pero acá estoy, sonriendo, porque a pesar de que nadie puede decir LE GANÉ AL COVID, hoy me siento bien y eso es un lujo que no sentía hace mucho rato», añadió también el panelista.

Por último Michael Roldán agradeció a sus amigos, su familia y a su casa televisiva por acompañarlo en este momento.