«No echaría ningún año atrás»: Marcela Vacarezza sorprendió con postal al natural A través de su cuenta de Instagram, Marcela Vacarezza encantó a sus seguidores al compartir una bella fotito donde se luce sin maquillaje.

Tal como te hemos contado en ocasiones anteriores, Marcela Vacarezza es más que activa en sus redes sociales, donde no solo encanta a sus seguidores con registros de su vida personal y laboral, sino que también saca ronchas con sus comentarios sobre la actualidad nacional.

Es por lo mismo que en esta ocasión la esposa de Rafael Araneda sacó aplausos en su cuenta de Instagram luego de que compartiera una bella fotito al natural en la que aparece posando sin una gota de maquillaje y tampoco usando algún tipo de filtro.

Pero esto no es todo, sino que Marcela Vacarezza aprovechó de acompañar la postal con un sentido mensaje en el que hace referencia al paso de los año. «Sí! Los años pasan…y es maravilloso… historias, momentos, risas, llantos… no echaría ningún año atrás» escribió.

Al poco tiempo de compartir la postal, la psicóloga recibió más de 19 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes le aseguraron que está más regia que nunca, además de que no necesita hacerse nada en la cara para verse mejor.

«Linda eres una mujer real»; «Hermosa como siempre, nunca dejes de brillar»; «bella, sabia e inteligente. Eres adorable!»; «Siempre una bella y destacada mujer»; «Preciosa!!!!! No hace falta filtro con tu belleza»; «Es qué eres bellísima e inteligente» y «Sin filtro, sin maquillaje y más linda» le escribieron a Marcela Vacarezza.

Y la cosa no se quedó allí, ya que incluso algunos rostros de la pantalla nacional aprovecharon de dedicarle mensajes. Por ejemplo, Diana Bolocco escribió: «Hermosa»; Ale del Sante agregó: «Hermosa y sabia❤️»; mientras que Carola Julio comentó: «Linda…».

Aquí te dejamos la postal

La broma de su retoña Florencia

Como ya te mencionamos, Marcela Vacarezza siempre está compartiendo registros sobre su familia y recientemente sacó carcajadas entre sus seguidores con un video mostrando la broma que le hizo su retoña Florencia.

Resulta que siguiendo un reto viral, la hija de la comunicadora comenzó a contar cual era su rutina diaria, contando una historia completamente distinta a la que hace normalmente, todo con el fin de ver la reacción que tiene su mamá.

Es por lo mismo que mientras la chiquilla contaba la historia, Marcela Vacarezza no se aguantó y le dijo: «¡¿Florencia, me estay hueviando?… ¿cuál es la idea, qué estás haciendo?» momento en el que no pudo seguir con la historia y estalló en risas.