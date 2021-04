28 pajaritos de Dios fueron detenidos por fiesta clandestina en Coquimbo Los pastelitos habían arrendado un local para la gran fiesta de despedida. Sin embargo, las chiquillas a potope tuvieron que vestirse.

Y siguen sin entender, porque la noche el jueves, 28 pasteles fueron detenidos tras protagonizar una fiesta clandestina en la comuna de Coquimbo.

A raíz de una denuncia anónima alerto al personal de SIP de Carabineros que acudieron al night club ‘El Galpón’ donde se encontraron a 9 hombres y 19 mujeres.

En control de detención quedó el administrador del local, mientras que el resto quedó apercibido por el artículo 26, a la espera de una citación del Ministerio Público.

«Se detectó que infringían las normas sanitarias por lo que se detuvo a 28 personas. Ante esto el llamado es doble. Primero a continuar denunciando este tipo de actividades que vulneran la seguridad de todas las personas. Y segundo, a no participar de estas actividades, ya que fuera de poner en riesgo su propia salud también ponen en riesgo la vida de terceras personas», dijo el capitán Arturo Obregón, de la Segunda Comisaría de Coquimbo.

Marcelo Gutiérrez, gobernador de El Elqui informó a El Día que «con el equipo jurídico vamos a presentar querellas contra cada uno de ellos por atentar contra la salud pública».

«Este tipo de actividades ilegales no se pueden seguir realizando; son personas que no entienden que estamos viviendo una pandemia, que no entienden que están poniendo en riesgo la vida de las personas y es un atentado contra aquellos que hemos sido responsables y contra quienes se han quedado en su casa», expresó.

Sumarios a fiestas clandestinas

Según el último estudio realizado por la Seremi de Salud Metropolitana, se han cursado 1.000 denuncias por fiestas clandestinas.

«Los que no creen en la pandemia son los más jóvenes, quienes no han tomado el peso de la crisis sanitaria. No tiene percepción de riesgo y creen que a ellos no les va a afectar», dijo la seremi Paula Labra, según recoge el diario La Tercera.