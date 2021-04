«Nadie me va a callar»: Yuyuniz Navas se refirió a polémicos dichos en debate A través de un post en Instagram la rubia habló de su compleja semana. "Si me apoyas o no, te lo respeto", afirmó.

Durante los últimos días, la candidata a constituyente por el distrito 9 Yuyuniz Navas, ha sido blanco de críticas en redes sociales.

¿La razón? Todo se debe a unos dichos expresados en el programa de CNN Chile ‘Aquí se Debate’, donde afirmó «desde su intuición» que el Covid-19 «fue lanzado con un interés político y económico. (…) De China y del gobierno comunista».

Pero eso no fue todo, ya que Mónica Rincón le consultó qué país se había salido de la ONU, a raíz unos dichos lanzados durante su campaña.

«Mira no recuerdo donde leí… ósea cual país se salió de la ONU, pero a raíz de eso me sentí inspirada… no tengo el dato ahora», aclaró la rubia.

El descargo de Yuyuniz

Tras una semana compleja es que Yuyuniz Navas decidió romper el silencio y publicar en Instagram una sentida reflexión a sus seguidores.

«El regalo más preciado que Dios nos dio, fue nuestro libre albedrío, ese que hoy me arrebatan de las manos. He sido criticada y sentenciada, vetada y enjuiciada, apuntadas con el dedo y crucificada, por pensar diferente y por decir lo que pienso. Atrás habían quedado las épocas donde la censura era tal», expresó.

Además, la rubia afirmó que «hoy, como no comparto con las malas prácticas de la izquierda, ni con el feminismo, ni con ninguna ideología, que nos arrebate la libertad, nos quiera esclavos, y nos quiten los sueños de desarrollarnos, me vetan».

«Nadie me va a callar, y no me voy a rendir por perseguir la felicidad, no sólo la de los míos, sino la de todos los que me propuse representar #distrito9 si me apoyas o no, es tu libre albedrío y yo te lo respeto, y no voy a ir a tu muro a insultarte, no son mis costumbres», cerró la chiquilla.

A los pocos minutos de subido el post, sus seguidores mostraron su apoyo a Yuyuniz, la que posee hasta el cierre de esta notita más de 2 mil likes y cientos de comentarios.