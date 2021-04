Kramer lo hizo otra vez: Imitó a Luismi después de estreno de su serie "El maquillaje está tomando sus ribetes de imperfección", dijo Stefan Kramer, caracterizado como Luis Miguel que este domingo se estrenó la segunda parte de su serie.

El conocido imitador Stefan Kramer sigue haciendo de las suyas a través de redes sociales y esta vez la víctima fue más ni menos que Luis Miguel.

Tras el estreno de la segunda temporada de la serie del ‘Sol de México’ en Netflix es que el chiquillo no quiso quedarse atrás y se caracterizó como el cantante.

«Ya estoy muy cansado. Creo que ya el maquillaje está tomando sus ribetes de imperfección. Pero es el trabajo. El trabajo dignifica al hombre, ¿no? Pues te amo muchísimo, muchísimo. Te adoro. Pues con toda mi alma”, dijo.

Cabe señalar que la primera imitación realizada por Kramer se realizó en la Teletón 2018, en pleno Estadio Nacional, con gran éxito.

Ahí aprovechó de reírse de los conductores del evento, y principalmente del Presidente Sebastián Piñera, quien caracterizado del mandatario, contestó mal todas las preguntas del ‘rosco’ de ‘Pasapalabra’.

Alessandri y Jadue nuevas víctimas de Kramer

El pasado viernes, Stefan Kramer lanzó dos nuevas imitaciones: el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y su par de Recoleta, Daniel Jadue.

Bajo la sección ‘Conociéndote’, la copia de Alessandri habló sobre su vida política.

«¿Le gustaría ser presidente de Chile?“, le preguntaron a lo que Alessandri respondió: «No, no, mi señora me mata… he estado muy poco en la casa. Me reta, porque estoy de domingo a domingo en la pega».

«Bienvenido septiembre, viva la chicha y la empaná’, chao los capuchas, saquemos la chupalla y comamos empaná», dijo Kramer imitando a la curiosa paya lanzada por el edil de Santiago en 2019.

Por su parte, el alcalde de Recoleta sólo apareció como adelanto para un próximo capítulo, el que estaría disponible próximamente.

«Y déjeme decirle algo, te voy a decir algo, tengo algo que decirle, le digo un dato», fueron parte de sus palabras.