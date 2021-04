Manuel José Ossandón y el 10%: «Ir al TC es un error, no podemos rechazar el tercer retiro» En conversación con Radio Futuro, Manuel José Ossandón se refirió al proyecto del tercer retiro y una posible candidatura presidencial.

Durante una conversación con Radio Futuro, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón se refirió a varios temas polémicos.

Desde su investigación judicial, hasta un posible candidatura a la presidencia, el parlamentario también reflexionó sobre el proyecto del tercer retiro de los fondos de pensiones. Catalogando como «un error políticamente impresionante» la intensión del Ejecutivo de llevar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional.

«Hoy en día, en pandemia, los ministros y el Gobierno no lideran los temas. Mira lo que pasó con el 10 por ciento y ofrecen bonos con exigencia de información que tiene el Estado para que ojalá, la menor cantidad de gente los reciba. En el 10% no fueron capaces de liderarlo en el Gobierno, y hoy en día, entregan un bien que no lo reciben todos. La gente está desesperada», argumentó el senador.

Sin embargo sus palabra no se detuvieron ahí, sino que cuestionó la idea de frenar el tercer retiro.

«Ir al Tribunal Constitucional es un error políticamente impresionante. Se han cometido demasiados errores. Si va al TC, va a haber un malestar y un costo político interno. No podemos rechazar el tercer retiro. Ojalá nunca se hubiera tenido que retirar nada, porque aquí los chilenos se han tenido que rascar con sus propias uñas», señaló Manuel José Ossandón.

¿Una nueva candidatura de Manuel José Ossandón?

Además de hablar sobre la iniciativa por un tercer retiro, el senador también se refirió a la investigación que enfrentó por tráfico de influencias. Y es que luego de que la Corte de San Miguel rechazara su desafuero, Fiscalía no podrá perseguirlo por esta acusación. Resultado que le abrió el camino para anunciar que está disponible para presentarse nuevamente como un candidato a la presidencia de nuestro país.

«Ha sido difícil familiarmente, porque me acusaron de algo que no había hecho. Ha sido una persecución escandalosa. Más que presentarme como candidato presidencial, cuando Piñera partió su Gobierno, conversamos y él dijo que en las próximas elecciones los iba a elegir la gente y no los partidos. Yo nunca he descartado y si se puede hacer un buen trabajo en la presidencial, tomando decisiones que es lo que hace falta», comenzó explicando el parlamentario.

Quien además aclaró que conversó con el presidente de Renovación Nacional, para informarle que se encuentra disponible para ser candidato. «No he descartado nunca una campaña presidencial. Seamos sinceros, no voy a ser un candidato que marca 3 puntos. Hoy no se ve ningún liderazgo de los candidatos existentes. Nadie habla de un pacto fiscal para ver cómo somos capaces de financiar un sistema de proyección social», indicó.

«Me interesa que el próximo presidente de Chile sea capaz de tomar las decisiones que nadie ha tomado. La gente tiene miedo, los narcos se han tomado las calles. Me gustaría que los candidatos mostraran sus credenciales. Lavín tiene que demostrar que no es el mismo Lavín de antes. Él contrató un avión para hacer llover en Las Condes, y hace un mes dijo que con equipos municipales iba a ayudar a las policías, una cosa ridícula», disparó también Manuel José Ossandón.

Por último, el congresista habló de la carta oficial por RN, Mario Desbordes. Con quien tendría que competir en caso de realmente presentarse para las presidenciales.

«Desbordes hoy es el candidato de RN. Yo no soy el candidato. Si estoy disponible para una candidatura presidencial competitiva. Me siento agradecido con Mario Desbordes cuando reconoce que el padre de la derecha social fui yo y un equipo con el que trabajamos. Si a él le va bien, va a contar con todo mi apoyo. Pero Chile necesita alguien que tome decisiones duras para enfrentar los problemas», concluyó.