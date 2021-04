Infringir norma sanitaria y de tránsito: Diputado Florcita Alarcón es detenido por Carabineros El parlamentario fue detenido en horas de la tarde al no portar su permiso de desplazamiento y los documentos de su auto vencidos.

Esta tarde fue detenido el diputado Florcita Alarcón por infracción al código sanitario y a la Ley de tránsito.

Todo ocurrió en la comuna de Providencia (Bustamante con Seminario), donde personal de la 19° Comisaría de la comuna le realizó un control sanitario.

Sin embargo, Alarcón no contaba con su permiso de desplazamiento y tenía sus documentos vehiculares vencidos.

Según informa T13 el diputado se dirigía a comprar unas cosas a su hija y habría dicho a los uniformados que no necesitaba el permiso al ser una autoridad.

Finalmente fue trasladado al cuartel policial donde se dio cuenta de su situación a la Fiscalía de Ñuñoa y al Juzgado de Policía Local.

En tanto, su vehículo que contaba con una serie de daños y al no contar con la documentación fue trasladado al corral municipal.

«El no estaba ejerciendo sus funciones, situación por la cual el personal de Carabineros tuvo que adoptar el procedimiento conforme a lo que dice la ley», dijo el coronel Alejandro Arancibia, prefecto de la Zona Oriente de Carabineros.

Le llueve sobre mojado a Florcita

A inicios de este año Florcita Alarcón fue denunciado por abuso sexual y violación por parte de su expareja.

«Tengo miedo. No denuncié antes porque él es un gigante. Tiene plata y abogados. No quería que nadie supiera que anduve con él y sobre todo lo que me pasó, porque puede afectarme en el trabajo», dijo la mujer en una entrevista a ‘La Voz de los que Sobran’.

Además, en el programa contó que ella toma «pastillas para dormir, porque sufro de depresión severa. Él lo sabía, me veía tomar las pastillas. Yo quedo inconsciente, porque son fuertes y al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo».

Cabe señalar que el diputado mandó fotos íntimas a la mujer sin consentimiento.

Este hecho provocó que Alarcón fuera suspendido del Partido Humanista, además de una sanción por parte de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados del 30% de su dieta parlamentaria.