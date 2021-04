El descuido de Icha Sobarzo que movilizó al GOPE de Carabineros Este sábado en 'La Divina Comida', Icha Sobarzo contará una particular anécdota que obligó a que fuerzas policiales asistieran al lugar. "Yo era chiquitita", dijo.

Este sábado a las 22:00 horas Icha Sobarzo será una de las invitadas en el programa ‘La Divina Comida’ de Chilevisión.

Ahí, la chiquilla contará una inusual anécdota que le ocurrió cuando estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la danza.

«Yo era chiquitita, estudiaba en una academia del profesor Ballero en Plaza Italia. En ese tiempo tenía 12 o 13 años. Se hizo una convención en Chile donde vinieron presidentes de muchos países. Cerca de la academia, como a media cuadra, estaba la embajada de Argentina. Entonces fue resguardada por muchos policías», comenzó diciendo.

Recordó que «salí de la academia un día en la nochecita y me fui a esperar a mi querido padre al Parque Bustamante, sentadita con mi mochila, me quedé esperando. Llegó mi papá y me fui. Se me quedó la mochila».

Al darse cuenta de que no tenía sus cositas, llamó a la secretaria de la academia para ver si todavía estaba ahí. Sin embargo, el llamado que recibió fue mucho más sorprendente.

«Icha, es que no te imaginas lo que pasó. Encontraron tu mochila en el parque y pensaron que era una bomba, un atentado, está el GOPE, llegó la policía, está todo el mundo», le dijo la secretaria.

Después de dos semanas la chiquilla partió a la comisaría para poder retirar su mochila. Ahí fue donde uno de los oficiales le dijo «¿Así que usted es la de la mochila?».

Tras eso, ofreció disculpas por el descuido que había movilizado a todo un equipo policial y pidió el retorno de sus cositas.

«La hicimos explotar», dijo el encargado de la comisaría a Sobarzo.

Aparte de Icha, en el programa estarán los actores Alejandra Guerzoni y Jaime Azócar, además del diputado Gonzalo Winter.

Icha competirá con ‘Mi Barrio’

Este sábado será especial para Chilevisión y Mega, ya que aparte de la historia de Icha Sobarzo, en el canal de al lado se transmitirá el segundo capítulo de ‘Mi Barrio’.

En su primera emisión el programa conducido por Fernando Godoy logró liderar la sintonía, promediando entre las 22:15 y las 23:51 horas, 15,7 puntos de rating, dejando atrás a Chilevisión que consiguió 13,0 unidades. En tanto, tercero quedó Canal 13 con 8,8 y cuarto TVN con 5,8 puntos.