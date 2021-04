Neme confiesa que rompe la cuarentena para salir a hacer deporte En el matinal 'Mucho Gusto' José Antonio Neme se refirió al caso de un deportista chileno que ha sido detenido por hacer deporte fuera del horario permitido.

Este viernes en el matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega, José Antonio Neme comentó sobre la actual situación de la pandemia en el país.

Todo se produce mientras estaban comentando sobre el caso de Cristofer Jarpa, un deportista nacional que ha sido detenido dos veces por Carabineros por hacer deporte fuera del horario permitido.

«Este tipo de cosas desmotivan, la indolencia de quienes deben protegernos y no lo hacen. Los deportistas recibimos aplausos cuando tenemos buenos resultados y críticas cuando no los tenemos. Hay muy poco compromiso con nuestra preparación», dijo Jarpa hace unos días.

Tras esto, habló con Las Últimas Noticias para incentivar a las autoridades a la creación de un permiso especial para deportistas profesionales, que necesitan varias horas al día para poder prepararse.

«Inicié la campaña porque me siento vulnerado y desprotegido. Como deportista necesitamos que el alto rendimiento tenga su espacio propio tal como un trabajo«, dijo.

La confesión de Neme

Tras esto, es que Neme se cuadró con el chiquillo y confesó que él también sale a hacer deporte en horarios no autorizados.

«Yo lo reconozco, soy una persona franca. No puedo utilizar la franja de la mañana porque evidentemente tengo que trabajar y yo no puedo dejar de hacer deporte, no voy a dejar de hacer deporte, porque a mí me sirve el deporte, también es parte de mi salud», dijo José Antonio en palabras recogidas por TiempoX.

Además, afirma que «corro sin permiso, no puedo sacar un permiso. Tendría que mentir, decir que voy al farmacia, o al supermercado».

«Yo sé que hay un discurso instalado súper correcto de que hay que cumplir, pero no hay que ser arbitrarios, hay cosas que tiene que ver con el sentido común, y la gente está harta de que le digan lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, y no le den explicación», finalizó.

Cabe señalar que la banda horaria entregada por el gobierno corresponde de lunes a viernes de 06:00 a 09:00 horas.