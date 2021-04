Cata Vallejos respondió por su viaje y criticó a Vasco Moulian: «Han hecho graves acusaciones» Mientras anda de vacaciones por el Caribe, Cata Vallejos respondió a las críticas que recibió. Apunto contra Vasco Moulian y las autoridades.

Desde la semana pasada, Cata Vallejos ha sido el blanco de críticas. Y es que luego de publicar en sus redes sociales las vacaciones que está teniendo en el Caribe, a muchos no le gustó que estuviera viajando en medio de la pandemia. Además, otros cuestionaron cómo logró salir del país luego del cierre de las fronteras.

Ahora, la influencer salió a responder toda esta polémica. Y no pidió disculpas solamente, sino que además disparo con todo en contra de Vasco Moulian e incluso las autoridades. Declaración que publicó en su cuenta de Instagram titulada «Respecto a mi salida de Chile».

«Particularmente, me tomaré este espacio para aclarar que no solo han emitido juicios de valor u opinión, sino que han realizado graves acusaciones», partió escribiendo así la morena.

La declaración de Cata Vallejos

«En primer lugar, me parece inaceptable que incluso autoridades del Gobierno de Chile, en puntos de prensa, señalen que «la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad». Dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave. Quisiera aclarar que para salir del país tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites entre los cuales estaban acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero. Particularmente en Perú», comenzó explicando Cata Vallejos.

Sin embargo, muchas de las críticas nacieron ya que actualmente no está en el país que mencionó. Sino que anda de vacaciones en unas caribeñas playas. «Efectivamente me encuentro en Colombia, porque dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocoles sanitarios», señaló al respecto.

Sin embargo sus declaraciones no se detuvieron ahí, sino que se fue con todo en contra de Vasco Moulin. Quien la trató de ‘niñita irresponsable’ por su viajecito.

«Quisiera referirme a lo señalado por diversos personajes del programa Zona de Estrellas de Zona Latina. Particularmente, el señor Vasco Moulina me trata de ‘niñita irresponsable‘ y que lo que estoy haciendo es ‘una infracción a las políticas del Covid en Chile’. Dando a entender que ‘las políticas de chile no me solicitaron exhibir mi permiso y que habría infringido la ley’. Por ese medio emplazo al señor Vasco Moulina, a que exhiba los documento o señale los antecedentes en los que fundamenta esta grave acusación», disparó Cata Vallejos.

A lo que agregó que, «entiendo que no sean periodistas y no verifiquen sus fuentes. Pero no puede ser posible que alguien pueda hacer ese tipo de acusaciones que son gravísimas».

Las disculpas

Declaraciones que terminó con una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por una irónica respuesta que le dio a una seguidora. Luego de que ella la criticara por viajar en medio de la pandemia.

«Quiero hacerme cargo de la respuesta que le di a una persona que me increpó por viajar en pandemia. A la cual yo conteste de forma inadecuada y pido disculpas a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas con mi respuesta», terminó de escribir Cata Vallejos.

