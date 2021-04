«Salva a Ralph»: La emotiva campaña en contra del testeo animal en las empresas de cosméticos Con un pequeño cortometraje, la campaña "Salva a Ralph" busca concientizar en contra del testeo animal en la industria de belleza.

Durante este martes, la campaña «Salva a Ralph» (o Save Ralph en inglés) se ha vuelto viral rápidamente en las redes sociales. El video dura aproximadamente 3 minutos, y tiene como protagonista a un simpático y maltratado conejo. Sin embargo, esta no es una historia feliz, ya que el registro fue creado para concientizar con respecto al testeo animal que se produce dentro de las industrias de los cosméticos.

Dirigido por Spencer Succer y con la participación de Zac Efron, Taika Waititi y Ricky Gervais, el cortometraje demuestra como el conejo Ralph sufre a raíz de esta problemática. En donde por ejemplo, se puede ver como tiene un ojo ciego y una oreja rota. Además de la picazón que se le produce en el cuerpo a causa de los testeos.

El video, fue producido por Humane Society International y estrenado el pasado 6 de abril en su cuenta de Instagram. Y de esta forma, «Salva a Ralph» se ha convertido rápidamente en un éxito dentro de las redes sociales.

«Ayúdanos a salvar a Ralph y los incontables otros animales aún usados en el mundo para pruebas para cosméticos. De hecho, alarmantemente las pruebas en animales aún son legales en un 80% de los países, incluido México. Súmate a nosotros y toma acción ahora, ayudando a terminar con esta crueldad viendo el cortometraje y firmando nuestra petición hsi.org/SaveRalph». Este fue parte del comunicado que publicó la cuenta mexicana de la organización, la que busca terminar con los testeos animales dentro de la industria.

«Salva a Ralph», la historia de un conejo y la industria de belleza

«Mi nombre es Ralph. Soy un conejo, como pueden ver. Estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja no puedo oír nada más que un pitido. Me rasuraron el pelaje y tengo quemaduras químicas en la espalda. Pero no es para tanto, solo me duele realmente cuando respiro, o me muevo o hago cualquier cosa». Así es como se presenta el conejo Ralph en este cortometraje.

En donde además, se pueden ver las secuelas que las empresas de cosméticos han dejado en su cuerpo, a causa del testeo animal.

«Soy un conejo de prueba. Mi papá era un conejo de pruebas, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos conejos de prueba. Y todos murieron haciendo su trabajo, igual que lo haré yo. Sé que luce mal, pero según lo veo yo, estoy haciendo mi trabajo. Para que un humano pueda tener la emoción de un labial más seguro o un desodorante…». Así es como continúa el testimonio de este maltratado conejo.

Si quieres ver el video completo de «Salva a Ralph» a continuación te dejamos la versión doblada al español. Así como también la original:

