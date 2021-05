Sergio Lagos y el tercer retiro: «Me molesta que la clase política no haya logrado algo mejor» A través de su cuenta de Instagram, Sergio Lagos compartió un directo mensaje sobre el tercer retiro de las AFP que comienza este lunes.

Sin duda que durante los últimos días el tema más importante en nuestro país ha sido el tercer retiro de las AFP, pues recientemente fue promulgado tras el fallido intento del Gobierno de frenarlo en el Tribunal Constitucional. Es frente a esto que Sergio Lagos quiso hablar sobre esta situación.

A través de su cuenta de Instagram, el rostro de Canal 13 compartió un duro mensaje para referirse a este nuevo proceso de retiro de ahorros, lanzando unas palabras en contra de los políticos y el trabajo que han hecho durante esta pandemia.

«Me molesta que la clase política no haya logrado algo mejor. Una ayuda real del Estado. Un aporte universal para todos. No me parece un triunfo que la gente se tenga que rascar con sus propias uñas y que los políticos se lleven los aplausos y que, más aún, se aplaudan entre ellos» escribió Sergio Lagos en la red social.

Tras compartir este mensaje, el periodista recibió más de 12 mil me gusta por parte de sus seguidores, y cientos de mensajes donde varios le encontraron la razón, mientras que otros le cuestionaron que debería ser tan duro al momento de hablar con los políticos en televisión.

«Eso pasa cuando las autoridades se dedican a robar. No nos queda otra q salir adelante solos»; «Han hecho aprovechamiento político»; «Pero ustedes tienen la tribuna, y no dicen nada»; «Encáralos en tu programa entonces. Tienes tribuna» y «Toda la razón!!!» es parte de lo que le escribieron a Sergio Lagos.

El tercer retiro del 10%

Se debe recordar que tras la publicación en el diario oficial por el tercer retiro de las AFP, se llegó al acuerdo de que a partir de este lunes 3 de mayo desde las 09:00 horas, todos los chilenos podrán hacer la solicitud por el 10% de sus ahorros.

En este contexto, durante la jornada de este viernes, la AFP Uno se adelantó al proceso, siendo instruidos por la Superintendencia de pensiones a suspenderlo hasta la jornada antes establecida.