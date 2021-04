Se aburrió: Marcela Vacarezza respondió con todo las críticas por su viaje al Caribe Tras hacer un viajesito al caribe, Marcela Vacarezza no detuvo al momento de responderle a quienes la criticaron por salir en pandemia.

Marcela Vacarezza andaba de vacaciones en el Caribe, y parece que a algunos no les cayó muy bien la noticia. Y es que luego de que la rubia publicara unas postales desde playas paradisíacas, fueron varios los comentarios mala onda que recibió de ciertos seguidores.

La polémica, surgió luego de que algunos cibernáutas criticaran las vacaciones de la ex Miss Chile en plena pandemia. Incluso, algunos la acusaron de la posibilidad de traer las nuevas cepas del Covid-19 a Chile.

Sin embargo, parece que los haters no recordaron que la animadora ya no vive en nuestro chilito. Sino que desde hace ya un tiempo, Marcela Vacarezza vive junto con su esposo Rafael Araneda y sus hijos en Miami, Estados Unidos.

Tales fueron los comentarios, que la rubia no aguantó más y decidió referirse de una vez por todas a las críticas. Todo, a través de su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 833 mil personas.

La dura respuesta de Marcela Vacarezza

«Solo diré lo siguiente para que aprendan a no comentar a tontas y a locas. No viajé desde Chile. Lo hice de ida y vuelta desde Miami cumpliendo las normas de viaje de cada país. Por lo tanto, no los iré a contaminar ni llevar nuevas cepas». Así comenzó la contundente respuesta de la comunicadora.

«Todo el mundo está viviendo esta pandemia de distintas fases y con normas diferentes. Cada país tiene SU realidad. Lo más importante es siempre el auto cuidado. Mientras algunos tienen la posibilidad de pasarlo mejor, otro no, como Chile hoy», escribió en sus historias.

El testimonio continuó, en donde Marcela Vacarezza realizó un énfasis en mantenerse positivos, enviar buenas vibras y aprender a vivir con la actual crisis sanitaria. «Alegrémonos por el otro. No sabemos cuando esto va a terminar y tendremos que aprender a vivir así. No tenemos nada asegurado», indicó.

Sus palabras no se detuvieron ahí. Sino que también aclaró que a pesar de que ella vive fuera del país, se mantiene en contacto con su hija mayor, quien actualmente si reside en Chile.

«No porque tenga la posibilidad de viajar unos días me olvido de la situación de Chile. Mi hija mayor y mi familia están allá. Estoy en permanente contacto. Lamentablemente no puedo hacer nada a la distancia. No me burlo, no es falta de empatía. Quizás el día de mañana nos toca estar encerrados acá y están mejor allá», comparó la rubia.

Por último, la ex Miss Chile señaló que bloqueo a quienes le mandaron los mensajes mala onda y le envió un saludo de cariño a las seguidores que la apoyan.

«Varios fueron bloqueados, porque aburren. Más encina te siguen pero agreden y cuestionan lo que publicas. No me diga usted cómo cuidar de mi familia. Preocúpese de su vida y de auto cuidarse. Si no le gusta lo que ve, sólo apriete ‘no seguir’ y siga de largo’. Al 99,9% de gente amorosa, positiva y tira para arriba… los quiero mucho».