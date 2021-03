Fran Undurraga se llenó de críticas por supuesto retoque en la nariz Tras compartir una destapada postal en ropa interior, Fran Undurraga recibió una serie de críticas por irse al chancho con el photoshop.

Como ya te hemos contado, Fran Undurraga causa sensación en redes sociales, donde solamente en Instagram cuenta con más de 1.4 millones de seguidores a quienes en todo momento encanta con destapadas fotitos y registros de sus próximos proyectos.

Es en este contexto que la ex chica reality recientemente compartió una picarona fotito en la que aparece posando con un coqueto conjunto de lencería rosado. «Atardecer y espumante» escribió para acompañar la postal en la que tiene una botella de espumante en la mano para promocionar una marca.

Pese a que la mayoría de sus seguidores le llenaron de piropos por lo regia que luce, otros no evitaron en notar que la nariz de Fran Undurraga luce extraña, por lo que de inmediato partieron a criticarla, asegurando que había hecho algún retoque a la foto.

«Qué le pasó a tu nariz», fue una de las consultas que le hicieron a la chiquilla, como también alguien añadió una teoría frente al look que tiene en la postal. «Al parecer la sombra que queda con la edición de la foto la hace ver rara porque ahora la puse de costado y se ve normal», escribió otra persona.

De todas formas Fran Undurraga no dudó en salir a responder, escribiendo a una usuaria «con que carita viene a criticar mijita», junto con lo que agregó: «Nada amor, nací con la nariz así».

Tras esto fue otra de las seguidoras de la modelo que le pidió que no se hiciera más retoques, ya que no necesitaba arreglarse nada. «Qué onda tu nariz. No tienes para qué hacerte fotoshop. Eres hermosa natural».

Sus complejas relaciones amorosas

Eso sí, no todo es felicidad en la vida de Fran Undurraga, ya que en un reciente capítulo de ‘Podemos Hablar’, la chiquilla se refirió a la violencia que ha sufrido en algunas de sus relaciones y que ahora se encuentra trabajando sobre esa situación en terapia.

«Yo desde chica siempre tuve el patrón de caer en ciertas relaciones tóxicas. Y obviamente después, con el tiempo, tú las empiezas a normalizar» comenzó señalando la modelo, junto con agregar tras ser consultada sobre a qué se refería. «Tóxicas, donde hay violencia de por medio, violencia verbal, física».